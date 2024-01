Virginia Raffaele e lo “scandalo in diretta”, torna la truffa online quando è in onda su Rai1 Virginia Raffaele torna protagonista delle fake news che, attraverso articoli e video finti raccontano presunte affermazioni scandalose pronunciate in diretta. Un incremento che coincide con le settimane in cui la comica è in onda su Rai con il suo show “Colpo di luna”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Virginia Raffaele ancora protagonista della fake news che spinge potenziali vittime a investire i propri soldi in piattaforme che consentono di ottenere importanti guadagni. L'artista, protagonista in queste settimane del programma televisivo di prima serata su Rai1, dal titolo Colpo di Luna, si trova ancora una volta al centro della nota truffa su Facebook realizzata attraverso articoli falsi e video fake che circolano sui social network, in particolare Facebook, come era accaduto nei mesi scorsi.

Il video del finto scandalo in diretta con Fabio Fazio

Il video in questione che è tornato a circolare in questi giorni simula un finto servizio di RaiNews24 in cui la giornalista Federica Mango racconta un'intervista di Fabio Fazio a Virginia Raffaele in cui la comica avrebbe fatto dichiarazioni molto pesanti in diretti. A scorrere sono le immagini di una vera intervista andata in onda nel programma Che Tempo Che Fa nei mesi scorsi, accompagnate dalla voce della giornalista, simulata attraverso l'utilizzo di un programma specifico o di intelligenza artificiale, che pronuncia frasi tra loro sconnesse, con una sintassi a tratti incomprensibile: "Dichiarazione scioccante in diretta, tutti i cittadini italiani non sono più obbligati a lavorare. Virginia Raffaele si è scusata, ma era troppo tardi quando lo scandalo è scoppiato in diretta, durante un'intervista è stata bruscamente interrotta dalla Banca nazionale italiana che ha annunciato di essere stata licenziata".

Oltre 500mila visualizzazione per il video

Non si tratta tuttavia di una novità, dato che Raffaele è tra i personaggi coinvolti in questo complesso meccanismo di truffa che va avanti da diversi mesi e che su Fanpage.it seguiamo con attenzione. Il video, visualizzato da oltre 500mila utenti e commentato centinaia di volte, è ricomparso nello stream di molti utenti in queste ore e non pare una coincidenza casuale, visto che queste campagne di sponsorizzazione sembrano seguire logiche di riposizionamento rapidissime, a seconda dei trend del momento. Non a caso lo show di Virginia Raffaele, in onda nelle ultime settimane, terminerà proprio con l'ultima puntata di venerdì 26 gennaio e negli ultimi giorni è stato al centro del chiacchiericcio per la presunta polemica sull'imitazione di Beatrice Venezi. Caso simile era accaduto con l'incremento delle fake news sponsorizzate relative alle finte notizie di morte di Chiara Ferragni nelle ore successive allo scoppio della vicenda Balocco.

Il racconto di una vittima della truffa a Fanpage.it

Si tratta di un modello di truffa più volte denunciato negli ultimi mesi, al quale molti utenti si stanno ormai abituando, come recitano molti dei commenti al video di cui vi parliamo, che riescono comunque nell'obiettivo di attirare nella trappola utenti ignari che nulla ne sanno e non sono in possesso degli strumenti per decifrare questo tipo di inganni, come la storia della persona che avevamo intervistato, vittima della stessa truffa con protagonista Alessia Marcuzzi.