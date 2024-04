video suggerito

Gennaro Sangiuliano: “Io contro Geppi Cucciari alla conduzione ai David? Diffido chiunque” Il ministro della Cultura smentisce le voci secondo cui avrebbe fatto pressioni per non avere Geppi Cucciari alla conduzione dei David di Donatello. In una nota, il sottosegretario Borgonzoni: “A metà gennaio la Rai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano avevano già individuato il nome di Alessia Marcuzzi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Geppi Cucciari avrebbe dovuto condurre i David di Donatello ma all'ultimo momento sarebbe stata sostituita da Alessia Marcuzzi. Queste voci sono state diffuse dal settimanale Oggi e subito caldeggiate dal capogruppo in commissione Cultura al Senato Luca Pirondini: "Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori, magari memore della sua performance al Premio Strega, quando la conduttrice ridicolizzò Gennaro Sangiuliano che sedeva in giuria senza aver letto i libri in gara". Chiamato in causa, il ministro risponde all'AdnKronos: "Diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore, mi oppongo a qualsiasi forma di censura. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di avere grandi successi e di raggiungere tutti i traguardi a cui aspira".

La nota del sottosegretario Borgonzoni

Il Ministero della Cultura ha persino diffuso una nota di smentita e di precisazione attraverso il Sottosegretario Lucia Borgonzoni nel quale si chiarisce che la scelta di Alessia Marcuzzi era stata già fatta precedentemente tra la Rai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano:

A metà gennaio la Rai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano avevano già individuato il nome di Alessia Marcuzzi come co-conduttrice della cerimonia di conferimento dei David di Donatello 2024 insieme a Carlo Conti. Trovo di cattivo gusto che, per fare polemica politica, si tiri in ballo il nome di una professionista di comprovata esperienza come lei. Che tutto questo provenga, poi, da un senatore come Luca Pirondini, che da consigliere in carica della Fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova formulava, nella sua veste di parlamentare, richieste di erogazioni straordinarie a favore di tale istituzione, non fa altro che qualificare chi fa tali accuse.