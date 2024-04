video suggerito

Alessia Marcuzzi cade alla conferenza dei David e rompe i pantaloni: “Volata ai piedi di Carlo Conti” Alessia Marcuzzi dopo la conferenza stampa dei David di Donatello racconta un retroscena su Instagram: “Sono caduta per terra come un sacco di patate volando ai piedi di Carlo Conti” ha scritto a corredo di un video in cui mostra i pantaloni rotti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alessia Marcuzzi con un video su Instagram ha raccontato un ‘retroscena' della conferenza stampa dei David di Donatello tenutasi ieri per annunciare le candidature per i premi, in attesa della cerimonia in programma per venerdì 3 maggio, su Rai 1. La conduttrice presenterà insieme a Carlo Conti ed è proprio ai piedi del suo collega che è cascata ieri. "E come al solito durante la conferenza stampa dei David sono caduta per terra come un sacco di patate volando ai piedi di Carlo Conti" ha scritto nella didascalia del video social nel quale mostra il ginocchio sbucciato e il pantalone stracciato.

La caduta di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha raccontato ai followers di essere caduta per terra durante la conferenza stampa dei David, finendo ai piedi di Carlo Conti. "E poi, come se nulla fosse successo, ho ricominciato a correre per le strade di Roma come ai tempi di colpo di fulmine" ha aggiunto nella didascalia del video nel quale mostra il pantalone stracciato e il ginocchio dolorante. Ha concluso chiedendo ai fotografi presenti di inviarle eventuali foto della caduta: "P.s Se qualche fotografo fosse riuscito ad immortalare il momento della caduta lo pregherei di taggarmi o mandare il materiale al mio uff stampa… vorrei custodirlo nella mia collezione di cadute storiche assolutamente privata".

Alessia Marcuzzi conduttrice dei David: "Cercherò di movimentare la serata"

Ai microfoni Rai, Alessia Marcuzzi ha confessato le sue sensazioni a poche settimane dalla serata dei David che condurrà al fianco di Carlo Conti. "Sono felice, rimarrò chiusa a Cinecittà dalla settimana prima fino alla settimana dopo (la cerimonia, ndr). Così potrò respirare l'atmosfera del grande cinema. Sono onorata. Da quando sono piccola respiro il cinema, infatti volevo fare l'attrice. Non ho avuto fortuna, ma avrò la fortuna di presentare attori, sceneggiatori e tutte le altre categorie importanti, come se ci fossi dentro" ha spiegato, prima di rivelare qualche anticipazione sulla serata: "Carlo (Conti, ndr) lo presenta da tanti anni, posso supportarlo essendo io un'estimatrice del cinema italiano. Cercherò di movimentare la serata a modo mio. Cercheremo di farlo diventare un evento istituzionale, ma anche leggero".