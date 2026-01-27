La truffa dell’eredità di Valentino: cosa c’è dietro l’annuncio dell’ultima sorpresa

Il volto di Valentino Garavani è stato usato per una nuova truffa. Abbiamo ricevuto segnalazioni di questo annuncio su Facebook ma non escludiamo si possa trovare anche su altri social. Lo schema è sempre il solito.

Lo schema è noto. La scelta del soggetto è inedita. In questi giorni su Meta stanno comparendo una serie di annunci che parlando di una sorpresa lasciata nell’eredità di Valentino Garavani, lo stilista italiano morto il 19 gennaio a 93 anni. Il titolo che si vede in anteprima nell’annuncio ha qualche variante ma la media è questa: “Il testamento segreto di Valentino: la clausola che ha scioccato la sua famiglia”.

Basta aprire l’annuncio per capire cosa c’è dietro tanto stupore. Il titolo completo infatti diventa: “L'ultima sorpresa di Valentino Garavani: perché il re della moda italiana ha lasciato in eredità una piattaforma di investimento invece dei miliardi”. Forse non c’è bisogno di aggiungere altro. Dietro questo annuncio c’è la solita campagna di marketing condita con qualche fake news.

Come riconoscere la truffa: la costruzione della notizia

Lo diciamo subito. Tutto il sistema è una truffa. Si parte da un fatto di cronaca recente e si entra su un tema che incuriosisce i lettori. Il tema dell’eredità di Valentino è ancora aperto. E poi si approda in un articolo che sembra pubblicato da un giornale affidabile. In questo caso è RaiNews. Lo ricordiamo: né i volti né le testate coinvolte con queste operazioni sono coinvolti nella truffa. La pagina è fatta bene. Anzi. Benissimo. Vengono riprodotti con precisioni i font della testata, i colori. Certo un occhio attento, magari un lettore abituale, capisce subito che c’è qualcosa di strano. Ma per chiunque altro è facile farsi ingannare.

Nell’articolo si snocciola una storia abbastanza fantasiosa. Valentino avrebbe lasciato dei diritti di immagine a un sarto di Testaccio e distribuito agli altri eredi beni e immobili. Alcuni veri, alcuni completamente inventati. Poi la svolta. Nel quinto punto di questo vaneggiante testamento si parla di una piattaforma di investimenti sui cui Valentino avrebbe lavorato negli ultimi anni.

Il caso EvoVerdex

La piattaforma si chiama EvoVerdex e in un paragrafo dedicato viene spiegato come funziona. Parole chiave che abbiamo visto in decine di altri annunci simili. Deposito iniziale di 250 euro. Contatti con un manager personale per la configurazione. E poi nessuna fatica. Tutto il sistema funziona con un’intelligenza artificiale che sceglie dove investire. Certo. Certo. Come no.

Insomma. Se non bastasse diffidare di una piattaforma che inventa una notizia per farsi pubblicità, potete vedere come questa struttura sia stata replicata in parecchi altri casi. Su Fanpage.it abbiamo analizzato e smontato queste piattaforme. Una volta entrati su EvoVerdex vi iene chiesto di compilare un form e lasciare un numero di telefono. Non fatelo. Al netto della chiamata dell’operatore, il vostro numero entrerà negli archivi dedicati a queste operazioni. Preparatevi a ricevere decine di telefonate di marketing.