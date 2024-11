Il profilo di Mariangela Pira clonato decine di volte: “Così usano il mio viso per le truffe online”

video suggerito

Elisabetta Rosso

Basta entrare su TikTok e digitare nella barra di ricerca Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24, per trovare decine di profili. Solo uno è reale, tutti gli altri sono stati clonati. "Circa un anno e mezzo fa me ne sono accorta, ero sorpresa quando i primi telespettatori hanno cominciato a segnalare che c'erano profili che sfruttavano la mia immagine per promuovere investimenti", ha spiegato Pira a Fanpage.it. "Questi account danno false notizie finanziarie e consigliano di investire su piattaforme rischiose", spesso si tratta di investimenti in criptovalute o su siti di trading online. Dietro i profili clonati infatti si nasconde un sistema articolato che sfrutta politici, personaggi dello spettacolo o giornalisti, come nel caso di Pira, per promuovere investimenti online fraudolenti.

Con l'evoluzione della tecnologia deepfake queste truffe sono diventate sempre più sofisticate. I software sono in grado di imitare la voce e riprodurre fedelmente il volto di chiunque per far cadere le vittime nella trappola. Non solo, "spesso questi account scrivono in privato alle persone e imitano anche il mio linguaggio, usano il mio modo di parlare per convincerli a investire dei soldi chissà dove, diversi utenti mi hanno mandato gli screenshot e sono rimasta sorpresa", ha spiegato Pira.

I profili clonati hanno prima colonizzato TikTok e Telegram, ora stanno spuntando anche su Facebook e Instagram. "Li ho segnalati più volte alle piattaforme, ma non tutti sono stati bloccati, anche la polizia postale mi ha spiegato che è molto difficile risalire e chiudere i profili. Chiedo a tutti gli utenti che vedono o vengono contattati da questi account di segnalarli immediatamente sulle piattaforme".

Come funziona la truffa dei profili clonati

Lo schema della truffa è noto e Fanpage.it lo racconta ormai da mesi. I profili di personaggi noti vengono clonati per sponsorizzare investimenti o diete miracolose. Non è un caso che Pira sia stata presa di mira, è infatti un volto di Sky Tg24 e si occupa di giornalismo finanziario ed economico, le sue competenze sono diventate quindi l'esca usata dai truffatori per convincere le vittime a investire in criptovalute o su piattaforme di trading online. "Questo è un danno alla mia immagine e anche a Sky, non solo, quello che mi preoccupa di più è che le persone possano davvero credere che si tratti di un investimento vantaggioso, ho paura che perdano i loro soldi seguendo le indicazioni dei truffatori che usano il mio volto."

L'unico profilo reale di Pira è quello contrassegnato dalla spunta blu, "l'ho messa quando ho visto che sui social cominciavano a spuntare i primi profili fake, da questo punto di vista TikTok è stato reattivo, ha capito che si trattava di un'emergenza".

Le segnalazioni degli utenti

Le strategie messe in atto dai truffatori

Diversi profili rubano direttamente i video dall'account ufficiale di Pira, c'è anche chi condivide schermate per consigliare di rivolgersi a uno specialista di investimenti su Telegram per "guadagnare fino a 5000 euro". Spesso inviano messaggi privati alle vittime oppure commentano sotto i post di Pira, "scrivono per esempio ‘Ciao sono ancora io, investi qui‘ e magari mettono un link". Una volta cliccato sul portale consigliato si apre una pagina che rimanda a uno schema di truffa.

Alcuni account fake hanno pochi follower, qualche decina, altri raggiungono le migliaia. I profili clonati sono verosimili ma facendo attenzione ci sono dei dettagli che denunciano la natura fraudolenta, oltre a non avere la certificazione hanno raddoppiato consonanti e vocali o aggiunto numeri al nickname originale. "Il mio timore è che non controllando bene e vedendo solo le foto o i video che vengono rubati dal mio profilo o creati con i deepfake qualcuno ci caschi, magari investe la sua pensione e perde tutto". Recuperare i soldi infatti è quasi sempre impossibile.

Perché le piattaforme non bloccano le truffe online

Da tempo stiamo seguendo le truffe che sfruttano i volti di personaggi famosi. C'è stato il caso di Luciana Littizzetto che consigliava un modo per diventare milionari, Myrta Merlino e Sabrina Ferilli che pubblicizzavano una piattaforma di investimenti a Domenica In da Mara Venier, e Ilary Blasi, Chiara Ferragni e Elisabetta Canalis che svelavano ad Alessandro Cattelan il segreto delle loro fortune finanziarie. È comparso anche un video deepfake di Fabio Fazio realizzato con l'intelligenza artificiale che sfruttava la sua immagine per promuovere investimenti online fraudolenti.

I protagonisti cambiano, ma lo schema è sempre lo stesso e le piattaforme non sono in grado di bloccare la proliferazione di profili falsi. "Più volte ho segnalato gli account fake eppure il problema non è stato risolto", spesso non vengono bloccati e le segnalazioni rimangono sospese. A volte anche se eliminati i nuovi profili fake ricompaiono. Non solo, la maggior parte delle truffe vengono sponsorizzate sui social. Secondo le linee guida questi contenuti non dovrebbero rientrare tra le promozioni.

I profili clonati di Pira e in generale le pubblicità sponsorizzate che sfruttano volti noti mettono a nudo un sistema di moderazione insufficiente da parte dei social, che espongono gli utenti a truffe potenzialmente pericolose. I profili fake andrebbero bloccati tempestivamente per evitare che le vittime cadano nella trappola.

