La scaletta del concerto di Tananai all'Ippodromo delle Capannelle: l'ordine delle canzoni a Roma Stasera, giovedì 19 giugno 2025, parte il tour estivo di Tananai dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già ascoltati durante il suo tour europeo.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai, via Comunicato Stampa

Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, parte il Calmocobra Live – Estate 2025 di Tananai dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma, inserito nel festival Rock in Roma che occuperà tutta l'estate della capitale. Il cantante milanese, che solo poche settimane fa ha pubblicato il suo nuovo singolo estivo Bella Madonnina (qui l'intervista per Fanpage.it), si esibirà poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania, Cinquale, prima di chiudere la sua estate il prossimo 5 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano e il 13 nella suggestiva location della Reggia di Caserta. Tananai, che ha già conquistato il disco di platino con il suo ultimo album CalmoCobra, potrà portare sul palco alcune hit del suo repertorio musicale: da Tango a Sesso Occasionale, passando per Baby Goddamn e Abissale. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tananai, già ascoltati durante il suo tour europeo.

La scaletta del concerto di Tananai all'Ippodromo delle Capannelle di Roma

Stasera, giovedì 19 giugno 2025, parte il tour estivo di Tananai dall'Ippodromo delle Capannelle di Roma. L'evento, inserito nella lista dei concerti del festival Rock in Roma, si aprirà alle ore 21:30 con il cantante milanese che salirà sul palco. Non ci sono informazioni sulla presenza di ospiti, né su opening act prima del suo concerto. Invece potremmo assistere sicuramente alla presenza di brani ormai storici del giovane cantante, da Baby Goddamn a Sesso Occasionale, passando per le più recenti Radiohead e Punk Love Storia. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Tananai, già ascoltati durante il suo tour europeo.

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Punk Love Storia

Baby goddamn

Giugno

Alibi

Rave, eclissi

Esagerata

Sesso occasionale

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale