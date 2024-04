video suggerito

Testo e significato di Veleno, il ritorno di Tananai in vetta alle classifiche radiofoniche A una settimana dalla pubblicazione di Veleno, Tananai ha conquistato la vetta della classifica Ear-One delle rotazioni radiofoniche: qui il testo e il significato della canzone che presenta il nuovo album. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tananai, foto di Bogdan Chilldays Plakov

Sei mesi di attesa e un solo mese per Veleno per prendersi la testa della classifica EarOne, in cui vengono registrate le rotazioni radiofoniche ottenute dal brano. Infatti, Veleno si mette dietro due gemme dello scorso Festival di Sanremo 2024, ovvero Tuta Gold di Mahmood, che arriva in terza posizione, e Casa Mia di Ghali che mantiene la medaglia d'argento. Il brano, pubblicato lo scorso 5 aprile, era stato annunciato così da Tananai su Instagram: "Mi sono fermato per quasi 6 mesi che sono sembrati 6 anni, e mi siete mancati che non avete idea. Sono anche scomparso dai social perché non avendo musica fuori, mi sembrava di rubare il vostro tempo, apparendo sul vostro telefono, e ho bisogno di dirvi qualcosa in primis attraverso la musica, altrimenti preferisco stare zitto. Ho scritto tante canzoni secondo me bellissime che non vedo l’ora di cantare insieme ai concerti. Grazie per avermi aspettato, vi voglio bene". Qui il testo e il significato di Veleno.

Il testo di Veleno

Lui stranamente non ricorda

Dov’è che ci siamo già visti?

Dov’è che ci siamo già visti?

E lei ovviamente non ci casca

Io e te non ci siamo mai visti

Io e te non ci siamo mai visti

Belle labbra, tra parentesi

Ma aveva degli occhi un po’ tristi

Aveva degli occhi un po’ tristi

Forse che a crederci

Sono solo i poveri Cristi

Sono solo i poveri Cristi

Leggi anche Tananai scalza i cantanti di Sanremo dalla testa della classifica radio dopo otto settimane

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

cui sto sotto di te

Tornando da dietro l’angolo lei

Gli dice stuzzicandolo:

Immagini se ci hanno visti?

T’immagini se ci hanno visti?

Preoccuparsi di quello che pensano gli altri lui risponde:

È compito degli scacchisti

È compito degli scacchisti

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te

Non fare quella faccia di chi sa che farà soffrire

Perdere gli aerei e prendere gli inizi

Ma cosa me ne frega, tanto resto qua

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

Io non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

cui sto sotto di te

Il significato di Veleno

Veleno, il primo singolo estratto dal nuovo progetto in arrivo di Tananai, è stato prodotto da Davide D.whale Simonetta, che ha collaborato anche al lato autoriale del brano. Con un riff di chitarra lento che accompagna la melodia del brano, in Veleno Tananai racconta le proibizioni in un rapporto, dal primo incontro, all'utilizzo del termine veleno per descrivere quanto uno dei due partner sia succube dell'altro. Tutto viene sottolineato soprattutto nel bridge del brano, quando canta: "E non va piano questo treno per qui sto sotto di te, non fare quella faccia di chi sa che farà soffrire, perdere gli aerei e prendere gli inizi". C'è già un chiaro riferimento all'estate in arrivo, quando viene utilizzata la formula "anche d'estate con te tremo", un suggerimento anche al periodo dell'anno in cui questa canzone potrebbe sbocciare su TikTok, dove esistono già alcune migliaia di video con il suono (non originale) in sottofondo.

Il tour invernale di Tananai

Qui le date del Tananai Live 2024.

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO – Forum

Martedì 5 novembre 2024 – MILANO – Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO – Inalpi Arena