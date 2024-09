Libano, dopo i cercapersone esplodono i walkie-talkie usati da Hezbollah: “3 morti e varie deflagrazioni”

Sono state registrate nuove esplosioni in diverse città del Libano, ma si tratterebbe di deflagrazioni di walkie-talkie usati da Hezbollah e non di cercapersone come nel blitz di ieri. I media vicini all’organizzazione parlano di un “potenziale nuovo attacco israeliano”. Almeno 3 morti.