Tananai: “Racconto di quando non potevamo entrare nei locali. Vincere Sanremo? Non era una priorità”

Tananai è ritornato negli scorsi giorni con CalmoCobra, il suo nuovo album che corona 2 anni d'ascesa del cantante, dalle due partecipazioni sanremesi a hit come Storie Brevi con Annalisa. Qui l'intervista a Tananai.

A cura di Vincenzo Nasto

CalmoCobra, il nuovo disco di Tananai, dopo il grande successo di Rave, Eclissi e la doppia partecipazione sanremese con Sesso Occasionale e Tango, ha un particolare equilibrio. Un album che ha avuto la necessità di respirare e di non inseguire l'incredibile successo avuto dal cantante negli ultimi 24 mesi, di non farsi attanagliare dalle logiche discografiche per cui "il secondo album è sempre quello più difficile nella carriera di un artista". Un aspetto che proprio Tananai ha raccontato nell'intervista concessa nei giorni precedenti all'uscita dell'album, quando ha sottolineato: "È un album che mi sono imposto di fare senza lo stress di scadenze e senza aver annunciato per forza un tour, dopo la fine del primo. Sull'onda dell'entusiasmo avevo bisogno proprio di fare questo album in completa tranquillità. Dopo due anni folli che ho vissuto, avevo bisogno di capire innanzitutto se davvero avevo ancora l'urgenza di fare musica".

Come nasce il titolo del nuovo album di Tananai CalmoCobra

Anche il titolo del progetto sembra intendere la ricerca di un equilibrio, dopo un passo indietro che gli ha permesso di riscoprire alcune parti di sé, un monito arrivato dal suo manager: "Quando mi sono affacciato e ho messo il primo piede in questo mondo pazzerello, mi diceva calmo cobra. Quando stai perdendo la testa, piedi per terra e ricordati chi sei". Poi il ricordo adolescenziale in uno degli episodi più intimi del progetto, come Radiohead: "Racconto me stesso sulla rampa dello skate park di Cologno Monzese, di noi che non riuscivamo a entrare nei locali perché eravamo lazzaretti di periferia". Per la prima volta, Tananai ha anche deciso di lasciare spazio, in due brani, alla produzione di Michelangelo e OkGiorgio: il primo nel celebre (e unico feat dell'album) Storie Brevi con Annalisa, mentre il secondo ha chiuso l'album con le melodie di Radiohead.

Il tributo a Tiziano Ferro in Punk Love Storia

Si è soffermato anche sulla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, in cui ammette di non aver ancora pensato all'appuntamento, ma soprattutto sottolinea come il risultato finale non sia la sua priorità: "Vincere non è mai stata la mia priorità, mi interessava se la canzone riuscisse a stupire il pubblico o meno". A stupire nell'album invece ci sono anche episodi come Punk Love Storia, tra i brani spoilerati nelle scorse ore nella metropolitana di Milano dal cantautore, in cui c'è anche un tributo a Tiziano Ferro, un richiamo alla sua Non me la so spiegare: "L'ho chiamato, forse ancora prima di aver finito la canzone. Era uscito quel passaggio e stava troppo bene, quindi ho deciso di fare di tutto per tenerla. Ti capita alcune volte che cantando, ti escano robe di altri: 9 volte su 10 significa che devi andare nella direzione opposta. Invece, c'è una volta su 10 c'è bisogno di tenerla perché meglio di quella non avresti saputo fare, come questa volta con Tiziano".

Tananai e la canzone che avrebbe voluto scrivere: "Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci"

E sul futuro, Tananai glissa su ogni progetto esterno in cui non venga coinvolta la musica perché "non voglio togliere altro tempo alla musica perché mi fa stare bene", e incalzato sul brano di un collega che avrebbe voluto scrivere, risponde in maniera diretta Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. C'è invece qualcosa, legata alla musica, che è ritornata prepotentemente nella sua quotidianità: l'elettronica. E alla domanda se lo avremmo più rivisto nei panni del dj (come in passato sotto il nome di Not for us), risponde: "La musica elettronica che comunque è parte della mia vita e ti dico la verità,vado tuttora molto spesso a ballare. Mi sto interessando molto della musica elettronica in generale. Ho riscoperto quella passione lì e mai dire mai. Per ora mi godo quello che ho, nei palazzetti ci sarà tanta gente lì e quindi riesco ancora a cantargli addosso".

Le date del tour invernale di Tananai

Sabato 2 novembre 2024 – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (data zero)

Lunedì 4 novembre 2024 – MILANO – Unipol Forum

Martedì 5 novembre 2024 – MILANO – Unipol Forum

Venerdì 8 novembre 2024 – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

Sabato 9 novembre 2024 – PADOVA – Kioene Arena

Martedì 12 novembre 2024 – BARI – Palaflorio

Venerdì 15 novembre 2024 – EBOLI (SA) – Palasele

Mercoledì 20 novembre 2024 – ROMA – Palazzo dello Sport

Sabato 23 novembre 2024 – LIVORNO – Modigliani Forum

Mercoledì 27 novembre 2024 – BOLOGNA – Unipol Arena

Venerdì 29 novembre 2024 – PESARO – Vitrifrigo Arena

Martedì 3 dicembre 2024 – TORINO – Inalpi Arena