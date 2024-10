Rossetto e Caffè è stata certificata disco di platino FIMI: la rinascita di Sal Da Vinci

video suggerito

Ha appena compiuto 4 mesi il successo di Sal Da Vinci Rossetto e Caffè e la canzone, come annunciato da FIMI, viene premiata con l'ennesimo titolo: il brano è stato certificato disco di platino. Il traguardo è stato festeggiato dall'autore con un post su Instagram, in cui ha scritto: "Rossetto e caffè è DISCO DI PLATINO! 💿 Questo importante traguardo è di tutti noi, piango di gioia, vi ringrazio e vi amo tutti ❤️". Ma il disco di platino è solo l'ennesimo riconoscimento di un'estate in cui la canzone ha viaggiato sui palchi di mezz'Italia, con collaborazioni del calibro di Gigi D'Alessio, ma non solo.

Dal disco di platino alle 13 settimane consecutive in Top 10 FIMI

Sal Da Vinci ha vinto la sua scommessa con il brano, sottolineando come la canzone sia uscita anche dall'emisfero dei tormentoni estivi, superando i 4 mesi di vita ancora in testa alle classifiche. E infatti, solo la scorsa settimana, il brano era in settima posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti. Mentre ha riguadagnato 4 posizioni in pochi giorni, posizionandosi oggi sul gradino più basso del podio, in terza posizione. A soddisfare l'artista però saranno sicuramente le 13 settimane in top 10 FIMI, oltre a essere uno dei brani con la maggiore rotazione radiofonica, come testimoniano le classifiche EarOne.

L'evoluzione di Rossetto e Caffè e le critiche iniziali ai grandi network

E pensare che il brano, inizialmente, non aveva conosciuto l'interesse delle grandi radio e delle grandi televisioni, mentre solo due settimane fa Sabrina Ferilli si esibiva con Sal Da Vinci a Tu si que vales, dopo tantissime richieste a Maria De Filippi. Come aveva sottolineato nell'intervista a Mattia Marzi del Messaggero, i numeri di TikTok non avevano impressionato le grandi radio nazionali: "Lo sappiamo tutti: ci sono dei sistemi. La mia canzone si sta rivelando una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network. Evidentemente non rientro nella loro linea editoriale". Le cose poi sono cambiate nei mesi successivi, con il video di Rossetto e Caffè che conta ormai oltre 35 milioni di visualizzazioni su YouTube e su Spotify, la canzone viaggia vicino ai 20 milioni di streaming. La canzone è entrata non solo nella Top 50 Italia, ma ha fatto anche la sua comparsa nella Top 50 Viral Global di Spotify, arrivando anche tra i Top 30 brani più virali al mondo.

Com'è nata Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci

Ma com'è nata la canzone? In un'intervista al Corriere del Mezzogiorno, Sal Da Vinci ha raccontato anche l'origine della canzone: "Avevo questo motivetto in mente e lo fischiettavo continuamente. A un certo punto lo registrai sul cellulare, c’era solo la strofa. Ne parlai con i miei collaboratori, innanzitutto con Vincenzo D’Agostino e poi con la new entry Luca Barbato, così dall’idea musicale è nata una prima versione di testo in italiano. E devo ringraziare anche il mio produttore musicale Adriano Pennino che ha arrangiato il brano e tutto l’album che uscirà a ottobre, con Vincenzo Incenso, un altro degli autori. A un certo punto mi sono detto: ci sono cose che in italiano sono belle ma in napoletano hanno più forza, sono più efficaci. Così abbiamo registrato la versione attuale con frasi in lingua napoletana e la cantano dappertutto".