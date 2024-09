video suggerito

Sabrina Ferilli canta con Sal Da Vinci, Maria De Filippi: "Mi ha stressata tutta l'estate per invitarlo" Sabrina Ferilli si è esibita con Sal Da Vinci durante la seconda puntata di Tu sì que vales. Maria De Filippi ha rivelato il perché di questa esibizione: "Per tutta l'estate mi ha implorato di invitarlo, voleva conoscerlo".

Sabrina Ferilli è una fan sfegatata di Sal Da Vinci. A svelarlo è stata Maria De Filippi che, nel corso del secondo appuntamento con Tu sì que vales in onda il 28 settembre 2024, ha rivelato: "È da questa estate che mi chiede di invitarlo". La conduttrice ha scelto di accontentare la collega e i due hanno cantato sulle notte di Rossetto Caffè.

Maria De Filippi: "Sabrina voleva un duetto con Sal Da Vinci"

Maria De Filippi ha mostrato in studio alcuni video in cui Sabrina Ferilli, con in sottofondo il brano Rossetto e Caffè, implorava Maria De Filippi di invitarlo in trasmissione: "Questa canzone è virale, a settembre lo fai a venire?". Ma non solo, Ferilli ha anche mandato alcuni messaggi all'artista in cui si complimentava con lui, a Maria ha raccontato: "Io gli dicevo ‘Che spettacolo' per il brano e lui mi parlava di te. E fammelo vedere a settembre! Fammi cantare con lui questa canzone". A supporto della sua richiesta ha anche mostrato a Maria De Filippi questo articolo di Fanpage.it sul successo di Sal Da Vinci. Ferilli si è poi lamentata scherzosamente per non aver ricevuto mai risposta e per la violazione della privacy nel corso della puntata: "Erano video e note audio che avevo mandato privatamente a Maria".

Il duetto di Sabrina Ferilli e Sal Da Vinci

Maria De Filippi ha quindi scelto di accontentare Sabrina Ferilli: "Mi ha mandato venti messaggi, hai sfracassato, ora vai a prenderlo dietro le quinte". I due si sono esibiti sulle note di Rosetto e Caffe. Nel corso della performance Rudy Zerbi e Maria hanno concordato nel dire: "È pazza, è felice come una bambina". Al termine del brano, Ferilli si è rivolta a Sal Da Vinci, ringraziandolo e aggiungendo: "Tu vieni da una gavetta lunghissima e te lo meriti". Poco dopo ha continuato a cantare con il pubblico: "Hai fatto felice una ragazza".