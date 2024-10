video suggerito

La frecciata di Maria De Filippi: “C’è gratitudine solo se hanno successo, altrimenti non sono mai stati ad Amici” Durante la puntata di domenica 20 ottobre di Amici, Maria De Filippi si lascia andare ad un commento, anche piuttosto pungente. La conduttrice è rivolta ad alcuni ex partecipanti del talent, dopo un sincero messaggio di gratitudine di una delle partecipanti di questa edizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nell'appuntamento pomeridiano di Amici, in onda domenica 20 ottobre, tra una esibizione e l'altra degli allievi presenti in studio, c'è stato anche un momento davvero insolito in cui Maria De Filippi si è concessa di esternare una considerazione nei confronti di alcuni ex partecipanti al talent show di Canale 5. Senza fare nomi, la conduttrice ha assecondato Rudy Zerbi in un commento che il professore ha fatto dopo una lettera di ringraziamento letta da Teodora, ballerina spagnola che riuscita a superare una sfida contro una nuova possibile allieva.

Il ringraziamento di Teodora

Dopo aver superato la sfida con Giorgia, una possibile nuova ballerina del programma, Teodora si è ritagliata un momento per ringraziare coloro che l'avevano aiutata nel corso di una settimana per lei particolarmente difficile. Aiutandosi con una lettera, la danzatrice spagnola ha dichiarato:

Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di farmi continuare questa esperienza meravigliosa sotto ogni punto di vista. Voglio chiedere scusa a Deborah per la mia ultima performance, non mi sentivo bene fisicamente, ma potevo e dovevo fare meglio, farò di tutto per renderti orgogliosa. […] Grazie al programma per aver preso il mio sogno e realizzarlo, permettendomi di vivere attorno a quello che amo, infine grazie a tutti i professionisti che si sono presi cura di me in un momento difficile come quello passato la settimana scorsa, con grande professionalità, ma anche empatia e umanità.

Il commento di Maria De Filippi

Piacevolmente sorpresa da questo intervento, così sincero, Maria De Filippi si è rivolta a Teodora dicendole:

Lo sai una cosa? Questo programma non so da quanti anni c'è, ma tanti tanti, e non c'è mai stata una persona che ha fatto questo, te lo voglio dire. Dovevi arrivare tu dalla Spagna a farlo.

A farle eco anche Rudy Zerbi che dalla sua postazione ha iniziato ad applaudire dicendo: "Brava". Poco dopo De Filippi si è rivolta al professore di canto chiedendogli cosa lo avesse colpito: "Dico brava, perché la gratitudine ha una durata molto breve", a questo punto anche la conduttrice prende la palla al balzo e commenta, visibilmente dispiaciuta: "La gratitudine c'è se hai successo, se ce l'hai sei stato qui, altrimenti no, siamo stati noi cattivi a non aver capito".