video suggerito

Per due come noi di Olly e Angelina domina le classifiche, sorpresa Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè Per due come noi, il singolo di Olly e Angelina Mango, conquista la vetta nelle classifiche EarOne e FIMI dei singoli nell’ultima settimana: seconda invece nella Top 50 Italia di Spotify. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango e Olly, foto di Comunicato Stampa

C'è un brano che in poche settimane si è preso la testa della classifica: non solo quella delle rotazioni radiofoniche, stilata da EarOne, ma è anche prima nella classifica singoli FIMI. Stiamo parlando di Per due come noi, il singolo di Olly in collaborazione con Angelina Mango pubblicato lo scorso 6 settembre e prodotto da Jvli. Il brano infatti, dopo aver esordito nella top 20 della classifica EarOne, questa settimana è diventata la canzone italiana e non solo più ascoltato in radio, ma anche in Tv. Un risultato che sarebbe potuto essere migliore solo senza TT LE GIRLZ di Anna e Niky Savage, in testa alla classifica Top 50 Italia di Spotify. Ma Per due come noi segue al secondo posto, avendo raccolto in poco più di un mese oltre 10 milioni di streaming, mentre su TikTok, il brano è stato utilizzato in oltre 7mila video. La canzone è stata certificata disco d'oro da FIMI.

Dal successo di Per due come noi all'esordio di Ciao di Laura Pausini

Cambiano invece i nomi in classifica appena si sposta lo sguardo alla Top 10. Infatti, nella classifica EarOne della scorsa settimana, perde la prima posizione Romantico ma muori dei Pinguini Tattici Nucleari e conquista il terzo posto il nuovo singolo di The Weeknd: Dancing in the flames. La canzone si posiziona davanti a Ragni di Tananai e soprattutto tiene, per adesso, al quinto posto la nuova canzone di Cesare Cremonini Ora che non ho più te. L'unico esordio in Top 10 vede il ritorno di Laura Pausini con il singolo Ciao: la canzone si posiziona sesto posto, mettendosi davanti a Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars. Rientra anche Lazza in classifica, dopo il disco di platino di Locura in 2 settimane: la sua Male da Vendere prende l'ultimo posto nella Top 10 EarOne.

Lazza piazza tre brani nella Top 10 Fimi e la sorpresa di Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci

Discorso diverso per la classifica FIMI dei singoli: se al primo posto regna Per due come noi, Lazza si prende la seconda posizione con Canzone d'odio con Lil Baby. Il rapper milanese, rispetto alla classifica EarOne, occuperà la Top 10 FIMI con 4 brani: al quarto posto Fentanyl con Sfera Ebbasta, subito sotto Zeri in più con Laura Pausini e solo al 10° posto Ghetto Superstar, questa volta in collaborazione con Ghali. Dopo 12 settimane, Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci è ancora nella top 10 FIMI alla settima posizione, un traguardo che racconta anche come il brano dell'autore campano sia stato uno dei tormentoni estivi del 2024.

Episodio D'Amore di Geolier nella Top 50 Italia di Spotify

La canzone rientra, anche se all'ultima posizione, nei primi 10 posti della classifica Top 50 Italia di Spotify. E se TT LE GIRLZ di Anna e Niky Savage occupa la testa della classifica, la cantante piazza anche 30° al nono posto. Compare nella lista anche Episodio D'Amore, uno dei singoli di maggior successo contenuto in Dio Lo Sa di Geolier, ma anche Gotham: la canzone di Shiva e Kid Yugi si prende la quarta posizione, con oltre 13milioni di streaming raccolti in un mese dall'uscita di Milano Angels.