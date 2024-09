Testo, significato e video di CIAO, per Laura Pausini amare non vuol dire possedere

video suggerito

A cura di Elena Betti

Laura Pausini ha deciso di essere sulla bocca di tutti nelle ultime settimane. La scorsa settimana l’uscita del brano Zeri in più (LOCURA) con Lazza, l’aveva messa sotto i riflettori perché si tratta della sua prima collaborazione con un rapper. Poi il traguardo della dodicesima nomination ai Latin Grammy Awards, con cinque vittorie: dopo la vittoria come Persona dell’anno nella scorsa edizione, nei giorni scorsi la cantante ha ottenuto una nuova candidatura. Ad essere celebrato è il suo Anime Parallele, in lizza per il titolo di miglior album vocale pop tradizionale. Ma Pausini non può permettere che questa settimana non si parli di lei, e ha deciso di far uscire il suo nuovo singolo CIAO/CHAO, che si andrà ad aggiungere proprio all’album Anime Parallele.

Il testo di CIAO/CHAO di Laura Pausini

Ho smesso col credere ai grandi

O almeno di credere che esistano

Quando ho smesso con il Crystal Ball

Non do più peso alle parole di una rivista, oh

Un vero artista, dicono, non si rattrista, no

Ho smesso con certi tipi di rum, non mi

Facevano stare bene i giorni dopo i concerti

E ho chiuso progetti

Smesso d’avere rapporti non protetti

Da quando non sto con te

Ciao, ci vediamo, come va?

E come mai non smetto mai con te?

Sembra strano, tu te ne vai

Ma le tue strade portano da me

Perché? Perché?

E le mie strade portano da te

Perché? Perché?

Oggi ho smesso di chiedermelo

Ho smesso col frequentare certe sale da ballo

Se non mi riesco a addormentare do la colpa al caldo

E guardo spesso in alto, cerco di non cadere

Sono a terra e rido

Ciò che è a terra ormai non può cadere

Dove andrai? E dove andrò?

Ma come piange il cielo, oh

Su di te, su di noi

Che siamo soli davvero

Ciao, ci vediamo, come va?

E come mai non smetto mai con te?

Sembra strano, tu te ne vai

Ma le tue strade portano da me

Perché? Perché?

E le mie strade portano da te

Perché? Perché?

Oggi ho smesso di chiedermelo

Ho smesso di lottare e andare contro certi mostri

Dentro un cinema 3D con più di mille posti

E ho smesso di volere donne, soldi, gloria e fama

Perché la brama delle cose infine le allontana

Ciao, ci vediamo, come va?

E come mai non smetto mai con te?

Sembra strano, tu te ne vai

Ma le tue strade portano da me

Perché? Perché?

E le mie strade portano da te

Perché? Perché?

Oggi ho smesso di chiedermelo

Il significato di CIAO/CHAO di Laura Pausini

CIAO è stata scritta da Laura Pausini, Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Antonio Di Martino e Anice. Un brano che vuole mostrare una sofferenza consapevole, che non viene né ingannata né rinnegata, bensì affrontata in modo da trovare poi la libertà. Il brano è stato proposto questa estate da Sam Smith alla cantante, che ha subito voluto scrivere un testo in italiano che rappresentasse qualcosa di inedito per lei: la fine di un rapporto, non necessariamente d’amore, che termina però in modo pacifico. “Credo sia fondamentale coltivare la cultura dell’accettazione, il rispetto della volontà di chi si ama, la consapevolezza che amare non vuol dire possedere, e saper lasciar andare non è solo un dovere ma anche un tassello importante per la propria crescita emotiva”, spiega Pausini, che con questo brano si fa portatrice di un messaggio molto profondo e attuale. Il brano racconta la possibilità di sperarsi da qualcuno in modo sereno, continuando a sperare nel bene dell’altro. Il significato dietro al testo è quindi quello di un amore finito in modo sano, di una sofferenza che viene affrontata e superata. Nel brano c’è un messaggio molto forte: “Oggi più che mai siamo circondati da storie che non trovano un lieto fine, storie di violenze psicologiche e fisiche, subite perché qualcuno non riesce ad accettare l’abbandono, o il fallimento di una relazione”, dice Pausini e aggiunge: “Ogni persona ha un valore, una volontà, una voce che va ascoltata e rispettata, anche quando decide di dire addio. Lasciar andare è forza, maturità, non debolezza". Poi la cantante conclude: "Auguro a tutti di essere più consapevoli e umani nel momento del ciao”.

La dedica del pezzo alla ex collaboratrice Rosaria

Durante la presentazione del singolo su un bus a due piani in giro per Milano, Pausini ha rivelato a chi è dedicato questo pezzo: la sua ormai ex collaboratrice Rosaria. Al lancio la cantante ha spiegato: “Il pezzo racconta del mio rapporto con Rosaria, con la quale ho lavorato per tantissimi anni. Abbiamo sempre vissuto in simbiosi da quando era piccola, lei ha scritto una tesi su di me. Siamo diventate amiche e collaboratrici, l'ho portata a Roma e non ce l'ha fatta più. Varie cose sono successe tra noi e ci hanno permesso di renderci conto che il nostro rapporto era cambiato. Per salvarlo ci siamo separate, non ci siamo sentite per un po'. Io pensavo di reagire come ho sempre fatto, e cioè cancellarla, ma ho scoperto un modo nuovo di lasciar andare. Rosaria è libera di vivere la sua vita, ma sarà sempre nella mia".

Il videoclip di CIAO e il nuovo look in biondo di Laura Pausini

Pausini ha quindi scoperto una nuova sfaccettatura di sé, grado di lasciar andare senza rancori, e dalla nuova scoperta è derivata una nuova Laura, in biondo. La cantante nei giorni scorsi ha mostrato il suo cambiamento sui social e ne ha spiegato il motivo. A quanto pare il biondo sarebbe funzionale al messaggio che voleva dare nel videoclip girato da Gaetano Morbioli. Per Pausini il biondo simboleggia un cambiamento forte e, oltre a questo spiega anche un’altra scelta, quella dell’abito bianco. “Ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà. Da sempre cerco di fare in modo che i miei video raccontino attraverso i dettagli quello che sto cantando. Volevo che accompagnasse l’atmosfera musicale e la produzione del brano, e che restituisse quel senso di calma e caos che si prova quando si ha davanti un ventaglio di possibilità che la vita regala quando inizia una nuova fase del nostro percorso". Oltre alla regia di Morbioli, il video è stato incorpora le coreografie di Luca Tommassini e lo styling di Susanna Ausoni. La coreografia richiama un sapore di romanticismo moderno che va però verso il futuro, ha spiegato Tommassini che aggiunge: “Abbiamo giocato molto con Laura proprio su una realtà ultramoderna mista a una forte conoscenza delle origini – il video richiama i primi musical di Esther Williams –, dando vita a un viaggio che varia dall’Europa al continente americano, tra i sapori dei vari paesi che l’hanno resa celebre. Sono stati coinvolti tanti ragazzi e ragazze di tutte le nazionalità, perché esprimessero attraverso la danza quella libertà che tutt’oggi non è scontata ovunque”. Poi il coreografo conclude: “Nessuno meglio di Laura può incarnare e celebrare il valore dell’accoglienza, dell’apertura, il calore di tendersi la mano e respirare tutti la stessa aria”.

Il tour da record in tutto il mondo

CIAO/CHAO anticipa le ultime date del Laura Pausini World Tour 2023/2024: una tournée che per la cantante ha rappresentato un record con 450.000 fan accorsi tra i sold out italiani, ma anche nel resto dell’Europa, in Sud America e nelle varie città statunitensi da Huston a New York, Miami e Chicago. Il successo della cantante è fuori da ogni dubbio, confermato anche dal fatto che mantiene la prima posizione della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata al mondo grazie a più di 8 milioni di ascoltatori mensili e un incremento del 25% degli spettatori nei suoi ultimi concerti. Ora Pausini è attesissima prima a Londra, poi il Italia con bis a Roma e Milano e la chiusura del tour la notte di Capodanno a Messina.