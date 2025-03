video suggerito

Di Tutti di Jacopo Sol, il testo e il significato dell'inedito ad Amici 24 Di Tutti è il secondo inedito di Jacopo Sol ad Amici 2024, uno dei concorrenti nella categoria canto ad aver ricevuto la maglia dorata del Serale. Qui il testo e il significato di Di Tutti.

A cura di Vincenzo Nasto

Jacopo Sol, Amici 2024

Jacopo Sol, nella puntata che anticipa l'inizio del Serale di Amici 2024, ha presentato il suo nuovo inedito Di Tutti. Il brano segue il successo di Complici, che ha collezionato quasi 1,5 milioni di streaming su Spotify, ma soprattutto proietta il cantante pugliese verso la fase finale del programma, tra i favoriti alla vittoria. Infatti, dopo aver conquistato il banco di Amici lo scorso 22 dicembre, vincendo la sfida con Ilan Muccino, Jacopo Sol è stato protagonista di un percorso netto fino alla maglia dorata, conquistata lo scorso 23 febbraio. Ad aiutarlo, un'ottima interpretazione di Lontano Dagli Occhi di Sergio Endrigo. Qui il testo e il significato di Di Tutti.

Il testo di Di tutti di Jacopo Sol

Quante cose da dirti nei giorni più tristi

Ti rivedrò

Senza più la tua voce distrutta

Se la fine è l’inizio

Vedrai prima o poi mi convincerò

Che alla fine è la cosa più giusta

Ti immagino lasciarti andare

Sopra i letti delle altre persone

Impazzisco perché vorrei avere

Come te la forza di dimenticare

Ma lasciami

Da solo, da solo

Ma in fondo sai

Che vorrei soltanto che tu fossi qui

Anche se

Ti ho lasciato sola in strada

E non sento più me

Non è perché sei degli altri

E che non sei più me

E forse è la scelta appropriata

Ma perché

Ancora mi fa così male

Ora che

Sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

E di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

Te lo prometto

Che nonostante scorra lento il tempo

Per anni o mesi resto

Col dolore nello sterno

Ma smetterò quando sarà il momento

In cui vorrai essere mia

Non di tutti, di tutti, di tutti

Non di tutti, di tutti, di tutti

Tu sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

E sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

Il significato dell'inedito di Jacopo Sol

Di Tutti è il secondo inedito di Jacopo Sol all'interno dell'edizione 2024 di Amici. La canzone, presentata in anteprima durante l'ultima puntata del Pomeridiano dello scorso 9 marzo, si discosta dal recente passato di Complici, anche se mantiene una certa linea narrativa. Come in Complici, anche qui c'è una relazione irrecuperabile, in cui però è distinto il dolore del protagonista che non riesce ad accettare un presente che vede la sua partner rifarsi una vita. Ci sono chiari riferimenti, da "Ti immagino lasciarti andare sopra i letti delle altre persone" al ritornello "Tu sei di tutti, di tutti, di tutti tranne me", che evidenzia la ricerca di un "possesso" della propria partner, un atto che sembra quasi esser giustificato dal dolore dei ricordi e dei rimpianti. Una narrazione che trova nel ritorno, quasi impossibile, della partner la sua compiutezza, come quando Jacopo Sol canta: "Per anni o mesi resto col dolore nello sterno, ma smetterò quando sarà il momento in cui vorrai essere mia".