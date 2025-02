Amici 2024, le pagelle di domenica 23 febbraio: Jacopo in maglia dorata, Vybes e Luk3 i più lontani dal Serale

video suggerito

Jacopo Sol e Vybes, Amici 2024

Domenica 23 febbraio è andata in onda la ventesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. La giuria è composta in questa puntata da Elisa. Ospiti della giornata Gaia, Sarah Toscano, Elodie, Irama e i The Kolors, che hanno presentato i rispettivi brani in gara al Festival di Sanremo 2025. Senza Cri è assente per influenza. Jacopo Sol conquista la maglia del Serale con Hold The Line e Lontano dagli occhi di: ancora male Luk3 e Vybes, i due concorrenti più lontani dal Serale. Qui le pagelle.

Jacopo Sol, voto 7:

Virtuosi tra le ottave, in questa edizione, pochi: si iscrivono lui e Antonia. Canta Hold the line dei Toto e ha già una casacca dorata addosso: Lontano dagli occhi è una formalità.

Chiamamifaro, voto 6,5:

La classifica è un po’ ingenerosa nei suoi confronti, soprattutto dopo la bella esibizione con I Was Made For Lovin’ You. Insieme a Senza Cri, forse le uniche a metter d’accordo i giudici per una maglia del serale in questo momento.

TrigNO, voto 6:

Si specchia troppo in un tentativo con Vasco Rossi, ma dopo un inizio soffocato, si prende il palco. In Stavo pensando a te forse si vedono tutti i limiti (temporanei) con melodie pop-urban: fuori dal brano e almeno questa settimana lontano dalla maglia dorata.

Deddè, voto 5,5:

Apprezzata la sicurezza e l’entusiasmo, meno l’arrangiamento che stona un po’ con la sua voce, anche nella versione con i BNKR44 di Ma che idea di Pino D’Angiò. Serve ancora tanto e il Serale si avvicina.

Vybes, voto 5:

Non è ciò che manca, ma ciò che serve in questo momento, a un mese dal Serale. Ed è giusto reinventarsi senza cambiare sé stessi, ma qualche tentativo sembra quasi recidere il percorso fatto. Dopo Parliamo di Luchè, una settimana d’ombra per Vybes.

Luk3, voto 5:

Il tentativo di accedere al Serale potrebbe esser stato l’ultimo: e non è la classifica di Elisa a condannarlo. Il muro eretto, almeno da parte del giudice Anna Pettinelli sembra invalicabile. Un peccato se si osserva la padronanza con What Do You Mean.