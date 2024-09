Laura Pausini dedica la nuova canzone Ciao a Rosaria: ecco chi l’amica ed ex collaboratrice Laura Pausini ha presentato il nuovo singolo Ciao, scritto tra gli altri dal marito Paolo Carta e da Sam Smith, su un autobus a due piani a Milano: la cantante ha spiegato a chi è dedicato e perché era bionda. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Laura Pausini ha presnetato il nuovo singolo Ciao / Chao girando per il centro di Milano con un autobus a due piani, quel double decker bus che cantava pure Morrissey in una delle canzoni d'amore più bella. Una canzone che usava la fine, la morte, per rappresentare l'amore tra due persone. La cantante, invece, assieme ha co-scritto – assieme a Sam Smith, Fraser T Smith, il marito Paolo Carta, Antonio Dimartino e Anice – una canzone sulla "fine di un rapporto non necessariamente d’amore (un’amicizia o una collaborazione) che si interrompe in un modo pacifico, consapevole, maturo" come ha dichiarato lei stessa, descrivendo questa nuova canzone che arricchisce la digital tracklist di Anime Parallele e ne chiude il ciclo.

Ciao, la canzone che Pausini ha dedicato a Rosaria

E a proposito di chiusure, questa canzone, ha spiegato Pausini durante la presentazione, è dedicata a Rosaria, la persona da cui è partita per scrivere questa canzone sugli addii a lieto fine: "(Questa canzone) racconta del mio rapporto con Rosaria, con la quale ho lavorato per tantissimi anni. Abbiamo sempre vissuto in simbiosi da quando era piccola, lei ha scritto una tesi su di me. Siamo diventate amiche e collaboratrici, l'ho portata a Roma e non ce l'ha fatta più. Varie cose sono successe tra noi e ci hanno permesso di renderci conto che il nostro rapporto era cambiato. Per salvarlo ci siamo separate, non ci siamo sentite per un po'. Io pensavo di reagire come ho sempre fatto, e cioè cancellarla ma ho scoperto un modo nuovo di lasciar andare. Rosaria è libera di vivere la sua vita, ma sarà sempre nella mia".

Laura Pausini scopre una parte di sé

E Pausini ha aggiunto anche di avere imparato una lezione: "Non sempre credo in me – ha spiegato – ma oggi sono felice, contenta e serena. Questa parte di me è una scoperta". La cantante ha anche spiegato: "Oggi più che mai siamo circondati da storie che non trovano un lieto fine, storie di violenze psicologiche e fisiche, subite perché qualcuno non riesce ad accettare l’abbandono, o il fallimento di una relazione – dice la cantante – Per questo credo sia fondamentale coltivare la cultura dell’accettazione, il rispetto della volontà di chi si ama, la consapevolezza che amare non vuol dire possedere, e saper lasciar andare non è solo un dovere ma anche un tassello importante per la propria crescita emotiva. Ogni persona ha un valore, una volontà, una voce che va ascoltata e rispettata, anche quando decide di dire addio. Lasciar andare è forza, maturità, non debolezza. Auguro a tutti di essere più consapevoli e umani nel momento del ciao".

La canzone scritta col marito e Sam Smith

Ciao, che nella versione spagnola si intitolerà Chao, porta, come spesso capita, la firma di Laura Pausini, accompagnata da quella di altri autori, tra cui ci sono il marito Marco Carta, che scrive e suona con lei e quella della popstar Sam Smith: "CIAO è un brano molto particolare che ho avuto la fortuna di ricevere inaspettatamente questa estate, scritto tra gli altri da Sam Smith, un artista che stimo molto – racconta Laura Pausini – Mi ha colpito subito e ho desiderato dal primo momento di scrivere un testo in italiano che raccontasse qualcosa di inedito per me" ha raccontato, parlando del brano.

Laura Pausini bionda ma solo per il video

Nei giorni scorsi, Laura Pausini si è mostrata sui social bionda, un cambiamento che non è passato inosservayto, anzi. Ma la cantante durante la presentazione dell'album era tornata col suo castano naturale, e ha spiegato che quel cambiamento era funzionale al racconto che voleva fare, soprattutto nel videoclip girato da Gaetano Morbioli: "Per il videoclip di Ciao ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me e ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà. Da sempre cerco di fare in modo che i miei video raccontino attraverso i dettagli quello che sto cantando e questa volta mi troverete così” e ha aggiunto: "Volevo che accompagnasse l’atmosfera musicale e la produzione del brano, e che restituisse quel senso di calma e caos che si prova quando sia ha davanti un ventaglio di possibilità che la vita regala quando inizia una nuova fase del nostro percorso".

Laura Pausini in classifica con Lazza e candidata ai Latin Grammy

Laura Pausini, intanto, continua la sua cavalcata su Spotify, grazie al successo della canzone Zeri in più (Locura), il brano in cui duetta con Lazza, che ha incluso la canzone nel suo ultimo album "Locura". Il brano è in testa alle classifiche di Spotify e conta oltre 6 milioni di stream sulla piattaforma streaming svedese. Un feat che nasce da un rapporto personale, come ha spiegato il rapper a Fanpage: "Abbiamo un rapporto d'amicizia da un paio d'anni, c'è stima reciproca. Io la conosco da quando ero bambino, perché mia madre mi faceva ascoltare le sue canzoni spesso e volentieri". Nei giorni scorsi, inoltre, Pausini ha anche ricevuto un'altra nomination per i Latin Grammy – di cui ne ha già vinti cinque – come " Miglior Album Vocale Pop Tradizionale".