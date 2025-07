video suggerito

Diffusa nuova foto di Andrea Cavallari, il detenuto in fuga: rintracciata la ex fidanzata, è al lavoro La ex fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne evaso al carcere di Bologna approfittando di un permesso che aveva per andare in università a discutere la tesi di laurea, è stata rintracciata: si trova al lavoro e sarebbe estranea alla fuga. Intanto è stata diffusa una foto recente del detenuto, in carcere per la strage di Corinaldo.

A cura di Giorgia Venturini

Non c'entrerebbe nulla la ex fidanzata di Andrea Cavallari, l'evaso dal carcere di Bologna dove stava scontando una pena perché responsabile della strage di Corinaldo. Il 26enne è evaso dal carcere di Bologna approfittando di un permesso dello scorso 3 luglio e che aveva per andare in università a discutere la tesi di laurea. Dopo la festa in famiglia sarebbe dovuto entrare in carcere per le 18 ma qui non è mai più tornato. Sarebbero stati i genitori a far riferimento agli investigatori che il figlio prima di rientrare in cella si sarebbe dovuto vedere con la ex fidanzata.

Sono in corso tutte le indagini del caso ma sicuramente non si tratterebbe della ragazza con cui stava Cavallari prima dei fatti che gli sono stati contestati. Da tempo non avevano contatti.

L'evaso è uno del gruppo dei ragazzi che hanno spruzzato spray al peperoncino nella discoteca di Corinaldo provocando una pericolosa fuga di massa: morirono 6 persone – di cui 5 minori – e altre 59 rimasero ferite. La tragedia risale all'8 dicembre 2018. Cavallari è stato arrestato l'agosto successivo e dopo un processo stava scontando una pena definitiva a 11 anni e 10 mesi nel carcere di Bologna.

Intanto continuano le ricerche del ragazzo. È stata diffusa una foto recente di Cavallari da parte della polizia penitenziaria. Le indagini per trovarlo sono affidate al nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria per l'Emilia-Romagna e le Marche. Ci si sta chiedendo se è da solo o qualcuno lo sta aiutando nella fuga. La Procura di Bologna infatti oltre ad avere aperto un fascicolo per evasione sta anche indagando per favoreggiamento, al momento contro ignoti. Gli investigatori infatti – coordinati dal pubblico ministero Andrea De Feis – stanno cercando di capire se qualcun altro è stato fondamentale per impostare la fuga del detenuto.