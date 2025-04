Ancona, la rapina finisce male: due ladri sorpresi in gioielleria dai carabinieri, il video dell’arresto I militari sono intervenuti rapidamente, sorprendendo all’interno dell’esercizio commerciale due individui con il volto coperto da passamontagna, intenti a infrangere le vetrine espositive per impossessarsi dei preziosi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Tentato furto, dall'esito rocambolesco, nella notte tra sabato e domenica in una gioielleria del quartiere Piano, ad Ancona. Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia locale mentre cercavano di mettere a segno un colpo da 140mila euro.

L’episodio si è consumato intorno alle 4.40 del mattino di domenica 6 aprile, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile, durante un normale servizio di perlustrazione, ha notato segni di effrazione all’ingresso di un negozio in via Colombo. I militari sono intervenuti rapidamente, sorprendendo all’interno dell’esercizio commerciale due individui con il volto coperto da passamontagna, intenti a infrangere le vetrine espositive per impossessarsi dei preziosi.

Bloccati e ammanettati sul posto, i due sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di due borsoni già riempiti con gioielli in oro, pronti per essere portati via. La refurtiva, dal valore stimato di circa 140.000 euro, è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, sopraggiunto poco dopo sul luogo del crimine.

I due arrestati sono stati condotti presso il carcere di Montacuto, dove oggi hanno preso parte all’udienza di convalida. Intanto, le indagini dei Carabinieri proseguono: l’obiettivo è chiarire se i fermati siano coinvolti in altri colpi simili registrati in zona, tutti accomunati dallo stesso modus operandi.