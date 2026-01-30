La classifica delle canzoni di Amici più ascoltate degli ultimi 10 anni: Sangiovanni davanti a Irama e Mango

Sangiovanni, Angelina Mango e Irama, via Witty

Ci stiamo avvicinando, puntata dopo puntata del Pomeridiano, a quello che sarà uno dei momenti più importanti di ogni edizione di Amici: il Serale. La fase finale del programma che nel tempo ha regalato non solo le sorprese più inaspettate, ma anche i brani di maggior successo dei concorrenti, con la terza e ultima ondata di inediti. Negli ultimi 10 anni infatti, non sono mancati i brani che hanno conquistato un grande successo nel programma, con alcuni che sono diventati anche i brani più importanti dell'estate italiana. Confermando anche che negli ultimi 10 anni il programma è diventato uno dei più grandi talent scout musicali sul territorio italiano, premiando autori come Sangiovanni, ma anche Irama, Angelina Mango, Mida, Aka7even e Gaia.

Sangiovanni e "Malibù" ad Amici 20: un brano da record

In questo senso, è interessante vedere chi sono gli artisti, ma soprattutto le canzoni che hanno raccolto più ascolti in streaming nelle ultime 10 edizioni del programma. Una classifica che non vede protagoniste le ultime due edizioni, come abbiamo raccontato qui, ma che ritornando nelle edizioni precedenti, vede protagonisti del calibro di Angelina Mango. La prima cosa che si nota è come l'edizione 20 di Amici porti 6 brani su 10 nella classifica di quelli più streammati. Possiamo trovare al primo posto generale "Malibu" di Sangiovanni, che dopo il successo di "Lady" (che ritroveremo) e "Guccy Bag", rappresentò la fine ideale del percorso del cantante. La canzone conta 159 milioni di streaming sulla piattaforma e risulterà il tormentone dell'estate 2021.

L'evoluzione di Irama con "Nera" e il successo di"Ci pensiamo domani" di Angelina Mango

Un aspetto che avrà sicuramente influenzato quell'edizione e che invece non ha toccato il secondo posto, in cui troviamo "Nera" di Irama, al ritorno ad Amici 17: uscirà anche come vincitore finale della competizione. Questa canzone rappresenterà il passaggio latin della carriera del giovane autore, fino ad allora concentrato più su ballad come "Che vuoi che sia" e "Che ne sai". "Nera" ha collezionato 132 milioni di stream su Spotify, mettendosi anche dietro "Ci pensiamo domani" di Angelina Mango, vincitrice invece solo della categoria canto ad Amici 22. La canzone ha collezionato 104 milioni di streaming, trascinando l'Ep "Voglia di Vivere", che conteneva anche "Mani vuote" e la titletrack. Il podio si chiude con la cantante lucana, mentre troviamo in quarta posizione di nuovo Sangiovanni, come anticipato, con "Lady" a 91 milioni di stream su Spotify e a chiudere la top 5 Aka7even. Insieme a Sangiovanni, sono gli unici due artisti ad aver almeno due brani in questa particolare classifica.

Doppia presenza anche per Aka7even e il successo in lingua portoghese di Gaia con "Chega"

Aka7even ha infatti raccolto 73,3 milioni per "Loca", un brano nato dal momento più difficile all'interno della casetta, anche per il rapporto con la ballerina Martina Miliddi, che frequentava durante il programma (adesso diventata uno dei volti di Affari tuoi). Un inno all'allegria che invece viene ribaltato, in 7ª posizione dalla presenza di "Mi manchi", con 61 milioni di stream. In mezzo c'è invece il protagonista di Amici 23, ovvero Mida, con la sua "Rossofuoco" in 6ª posizione. Nell'intervista a Fanpage.it aveva svelato di aver scritto il brano prima dell'ingresso: "Fu una settimana magica in cui ho chiuso più brani possibile, era agosto e non c'era neanche l'idea di partecipare ad Amici. Naturalmente, quando poi è arrivata la chiamata, mi sono fiondato".

Il successo di "Rossofuoco" si differenzia dalla maggior parte dei brani presenti in questo progetto, poiché fa parte della prima ondata di inediti di quell'edizione. Facendo un passo indietro, invece ad Amici 19, ritroviamo l'unico brano non in lingua italiana: stiamo parlando di "Chega" di Gaia, con oltre 54 milioni di stream su Spotify. A chiudere la classifica c'è Tancredi, anche lui Amici 20, con "Las Vegas" con 51,5 milioni, che precede di nuovo Sangiovanni con il suo terzo brano, "Tutta la notte" con quasi 50 milioni di streaming: si tratta dell'unico cantante ad aver 3 inediti presentati nella classifica dei brani più streammati delle ultime 10 edizioni di Amici.

La Top 10 dei brani più streammati su Spotify di Amici delle ultime 10 edizioni