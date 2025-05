video suggerito

Gerardina Trovato ritorna a 13 anni di distanza con Crederei, il testo e significato della canzone Gerardina Trovato, reduce da 12 mesi sotto le luci dei riflettori, ha presentato il nuovo singolo Crederei in anteprima su Rai 1 a La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Qui testo e significato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Vincenzo Nasto

Le luci e le ombre della vita musicale e non di Gerardina Trovato, l'autrice catanese di Gechi e vampiri, hanno trovato negli ultimi 12 mesi il loro picco espositivo: un segmento che ha avuto come principio un video postato su TikTok che ha riacceso la curiosità nei confronti della donna. A quasi un anno di distanza, negli scorsi giorni è stata una delle ospiti musicali del programma su Rai 1 La volta buona, condotto da Caterina Balivo. Non si tratta della prima partecipazione della cantante, che solo lo scorso 8 aprile aveva rivelato di aver trovato in Beppe Vessicchio il suo "angelo custode": "Avevo 40 brani inediti da far uscire, miravo all'album. Non volevo il singolo. Ho scritto al maestro Beppe Vessicchio per dirgli che avevo delle cose importantissime da dirgli. Dopo cinque minuti mi ha chiamato. Io nemmeno ci credevo".

@gerardinatrovatofficial Negli ultimi mesi sono stata lontana dai social… Ma in realtà, sono stata troppo tempo lontana dalle scene in generale. Un tempo qualcuno mi disse: “Ma chi c….o ti credi di essere?” Parole che fanno male, che ti restano dentro. Così ho smesso di correre, ho smesso di cercare a tutti i costi il palco. Sono stati gli amici veri a farmi capire che non dovevo forzare le cose, che il momento giusto sarebbe arrivato da solo, e che dovevo solo aspettare. Quel momento… è arrivato adesso. Nel video che condivido oggi vi racconto tutto questo, e vi regalo anche una piccola anteprima di ciò che sta per nascere. Non ho ritrovato me stessa, no. Sono stata in sala di registrazione, al lavoro con un nuovo produttore che stimo tantissimo e con cui sto creando qualcosa di vero, di mio. Grazie per esserci, anche nel silenzio. Ora possiamo tornare a farci compagnia… con la musica. Con amore, Gerardina #GerardinaTrovato #RitornoAlleScene #ParoleCheSegnano #NuovoCapitolo #MusicaConAnima #Verità #NuovoInizio ♬ suono originale – Gerardina Trovato

Nell'ultima puntata però, a quasi 13 anni di distanza dall'ultimo singolo pubblicato nel 2012, ha svelato il suo nuovo inedito dal titolo Crederei. La presentazione era arrivata nel giorno del suo 58° compleanno, che ha provocato qualche piccolo problema nella consegna della sua torta di compleanno in trasmissione: infatti, durante la consegna da parte di Carolina Ray, il dolce si è ribaltato cadendo al suolo. Il singolo, anticipato già sul suo profilo TikTok, sembra avvicinarlo a un mondo, quello della musica, che sembrava averla nuovamente lasciata al buio negli scorsi mesi. L'ultima apparizione era arrivata lo scorso 18 dicembre, quando si era esibita sul palco de Gli occhi del musicista, programma condotto da Enrico Ruggeri su Rai2, con un’esibizione passata inosservata. Qui il testo e significato di Crederei.

Il testo di Crederei

Che vuole sempre di più

E guarda che invece ha visto il mondo soltanto in fotografia

E quanta gente non è

Mai soddisfatta di sé

Forse perché fino in fondo nessuno sa essere quello che è

Crederei

Che esistono i miracoli

E che c’è qualcuno lì

Dietro a quelle nuvole

Crederei

Che siamo stati liberi

Quando eravamo giovani

E che stiamo bene

Crederei

Il significato di Crederei, la nuova canzone di Gerardina Trovato

Crederei è il nuovo singolo di Gerardina Trovato, presentato lo scorso 27 maggio dalla cantante, il giorno del suo compleanno, in diretta su Rai 1 durante la puntata di La volta buona, la trasmissione condotta da Caterina Balivo. La cantante, che aveva anticipato sui social il ritornello della canzone, ha raccontato così il brano :"È una canzone che parla di tutti noi, di come è difficile essere se stessi fino in fondo. Io non lo sono mai stata, ci ho provato, a volte l'ho fatto ma per troppo poco tempo e mi è costata cara". Ma su TikTok è possibile trovare qualche informazioni in più rispetto al brano, che era stato presentato lo scorso 6 gennaio in un video: "Eccome se ci stanno lavorando (al brano), io volevo una cosetta ed è uscita una cosona, con l'orchestra vera". È possibile intuire, a questo punto, che la produzione sia stata affidata al maestro Beppe Vessicchio. Non è ancora possibile conoscere la data d'uscita del brano, annunciato inizialmente a fine aprile.