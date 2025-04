Gerardina Trovato: “Beppe Vessicchio mi ha aiutata. Dopo 22 anni ho trovato un produttore”

video suggerito

Gerardina Trovato è ospite della puntata di martedì 8 aprile de La Volta Buona. A Caterina Balivo parla del rapporto con i genitori, di alcuni momenti complicati della sua carriera e di come "stia tornando la luce dopo anni difficili".

Gerardina Trovato: "Per fare successo ho dovuto lasciare la Sicilia"

Gerardina Trovato parla del legame con la sua famiglia. "Il rapporto con mio padre era meraviglioso, al contrario di quello con mia mamma. Lei a modo suo sicuramente mi ha amata e mi ha coccolato quando ero piccola – spiega la cantante – Quando sono cresciuta e sono diventata più autonoma è iniziato un rapporto più conflittuale". Il motivo per cui si è trasferita è legato alla sua carriera: "Non potevo fare successo in Sicilia. Me ne sono andata a Roma a 20 anni. Sono andata da mia zia. Dopo due mesi sono stata a casa di Manuela Villa. Da lì ho iniziato a trovare il primo appartamentino in affitto".

Gerardina Trovato: "Dopo 22 anni ho incontrato il produttore giusto"

Gerardina Trovato è felice di essere apprezzata dal grande pubblico: "Sono sempre arrivato prima alla giuria popolare. Non so perché, ma sono sempre stata amata. Ho studiato per arrivare qui". Non nasconde la sofferenza legata alle logiche dell'industria musicale: "Avevo 40 brani inediti da far uscire, miravo all'album. Non volevo il singolo. Ho scritto al maestro Beppe Vessicchio per dirgli che avevo delle cose importantissime da dirgli. Dopo cinque minuti mi ha chiamato. Io nemmeno ci credevo". Grazie ai suoi consigli ha capito di dover muoversi nel mercato estero:

Sta arrivando la luce dopo anni difficile. Mi ha aiutato il mio angelo custode, sono vent'anni che mi è vicino è il mio compagno, il mio angelo custode. Ho aspettato 22 anni non inutilmente, penso di aver incontrato il produttore che aspettavo da tutta la vita.