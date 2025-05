video suggerito

Imbarazzo a La Volta Buona per il compleanno di Gerardina Trovato, portano una torta in studio ma cade a terra Piccolo incidente di percorso durante la puntata de La Volta Buona in cui Caterina Balivo ha voluto festeggiare il compleanno di Gerardina Trovato, ospite in studio. Mentre Carolina Rey stava portando la torta, il vassoio si è rovesciato per terra.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di martedì 27 maggio de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai condotto da Caterina Balivo, è stata Gerardina Trovato. La cantante ha raccontato la sua storia, i momenti di difficoltà e durante la trasmissione si è pensato di dedicarle un momento per festeggiare il suo compleanno, con tanto di torta in studio. Purtroppo, però, i festeggiamenti non sono andati a buon fine: la torta si è rovesciata a terra, provocando un sincero imbarazzo nella conduttrice incerta sul da farsi.

L'incidente con la torta di compleanno per Gerardina Trovato

Non è la prima volta che nello studio dello show condotto da Caterina Balivo si decide di celebrare un giorno speciale per alcuni degli ospiti, come per l'appunto accade per il compleanno. Ed è così che come ogni festeggiamento che si rispetti, arriva il momento della torta. In studio entra Carolina Rey, a cui è stato affidato il compito di portare la torta con per la festeggiata. Purtroppo, a causa di un piccolo incidente, il dolce si è ribaltato cadendo al suolo. Balivo è saltata dal divano su cui era seduta e corre incontro la nuova ospite: "Ciao Carolina, va bene, allora la torta lasciamola lì. Anche perché torta caduta festeggiata fortunata" cerca di sdrammatizzare la conduttrice, che torna a posizionarsi al centro dello studio.

Gerardina Trovato: "È il compleanno più bello della mia vita"

I festeggiamenti, quindi, non sono andati come previsto, ma Gerardina Trovato ha avuto modo di parlare di sé, rispondendo a qualche domanda rivoltale dalla padrona di casa. Balivo, infatti, esordisce dicendo: "Parlavo di rinascita perché tu hai sempre detto di voler scrivere, di voler tornare a cantare e lo hai fatto e ci farai sentire un tuo inedito, proprio nel giorno del tuo compleanno" dice Balivo, che poi aggiunge: "Tu ami i compleanni? Ti piace festeggiarli?" e la cantante: "No, gli ultimi sono stati terribili. Questo è il compleanno più bello della mia vita" e Carolina Rey: "Nonostante la torta" per poi essere redarguita da Balivo: "Carolina, non parlerei della torta". La cantante, quindi, si prepara per far ascoltare al pubblico un pezzo della canzone da lei scritta:

È una canzone che parla di tutti noi, di come è difficile essere se stessi fino in fondo. Io non lo sono mai stata, ci ho provato, a volte l'ho fatto ma per troppo poco tempo e mi è costata cara.