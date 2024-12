video suggerito

Gerardina Trovato torna in Tv, dopo il clamore dei mesi scorsi era finita di nuovo nel silenzio Sbarcata sui social a metà agosto con un appello, Gerardina Trovato aveva catalizzato su di sé l'attenzione generale, con gli alti e i bassi della sua carriera diventati argomento di discussione. Ma nonostante la solidarietà ricevuta, il clamore si era spento dopo poco. Al termine di due mesi di silenzio, solo ieri la cantautrice è tornata a esibirsi su una rete nazionale.

A cura di Stefania Rocco

La parabola che aveva portato Gerardina Trovato a diventare destinataria di appelli, raccolte fondi (dalle quali aveva preso le distanze) e petizioni social, sembrava essersi interrotta. La cantautrice, che si era imposta all’attenzione generale ad agosto 2024 quando, con un video pubblicato a sorpresa su TikTok aveva chiesto ai fan di non abbandonarla, è tornata a cantare approfittando di una vetrina importante a livello nazionale come Rai2. Un'esibizione che è arrivata dopo due mesi di silenzio.

Gerardina Trovato a Gli occhi del musicista con Enrico Ruggeri

Dopo l’appello ai fan, Trovato era stata seguitissima sui social, tanto da avere attirato l’attenzione della tv che l’aveva voluta ospite di alcuni dei più prestigiosi salotti televisivi. Le sue interviste venivano contestualmente commentate dagli spettatori su Twitter, decine erano gli articoli di giornale dedicati a lei e alla sua carriera, numerosissimi i video delle sue esibizioni più recenti circolati su TikTok. C’era stato perfino chi aveva chiesto per lei la possibilità di tornare a cantare a Sanremo, palco dal quale aveva ottenuto un secondo posto con Non ho più la mia città nel 1993 e un quarto posto nel 1994 con il brano Non è un film. Eppure, a distanza di pochi mesi da quel fortissimo ritorno di popolarità, i riflettori si sono spenti. Lo dimostra quanto accaduto ieri su Rai2 quando Trovato si è esibita sul palco de Gli occhi del musicista, programma condotto da Enrico Ruggeri su Rai2, con un’esibizione passata inosservata. Non ci sono tweet a lei dedicati oggi, nessun post, nemmeno un articolo di giornale sebbene gli ascolti del programma siano stato soddisfacenti, anche in virtù del traino offerto da Belve la cui ultima puntata è andata in onda proprio martedì 17 novembre.

Il profilo TikTok di Gerardina Trovato è fermo a ottobre

A smettere di alimentare l’attenzione sorta spontaneamente nei suoi confronti, forse, è stata la stessa Gerardina che ha smesso di aggiornare il suo profilo TikTok dallo scorso ottobre. Proprio da un video postato da quel profilo era partita quella che sembrava a tutti gli effetti avere le carte in regola per rappresentare la sua rinascita. Una rinascita professionale alla quale la cantautrice dimostra ancora di voler credere.