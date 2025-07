Macron chiama Putin dopo tre anni di silenzio per non farsi mettere all’angolo da Trump nei negoziati: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della telefonata tra Macron e Putin dopo tre anni di silenzio: il ritorno di Trump alla Casa Bianca però ha cambiato le carte in tavola e costretto il presidente francese a cambiare strategia con il Cremlino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Quando nel 2022 la Russia aveva attaccato l’Ucraina e dato il via alla guerra, Macron era stato uno dei leader occidentali che più di tutti aveva insistito per mantenere un canale aperto con Putin, per provare a fermare il conflitto, costringendolo a negoziare. I suoi tentativi si erano scontrati con la realtà sul campo di battaglia, con la Russia che non aveva alcuna intenzione di mettere un punto ai bombardamenti. A settembre 2022, allora Macron aveva deciso di tagliare i ponti, di chiudere tutte le comunicazioni nel tentativo di emarginare e isolare Putin.

E così, per ben tre anni, silenzio totale. Le cose però sono cambiate con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Perché il presidente non si è mai tirato indietro dal dialogo con Putin. Un dialogo in cui anzi, gli ha spesso e volentieri dato ragione, mostrandosi decisamente morbido nei confronti del Cremlino e ben disposto ad accettare le sue condizioni. Insomma, Trump ha rotto l’isolamento di Putin. E allora Macron ha deciso di cambiare strategia. Per non restare in tribuna e lasciare che fosse un altro a condurre i negoziati.

La telefonata tra i due è durata parecchio, circa due ore. E, spoiler: non è andata bene.

