Il ritorno di Gerardina Trovato: l'appello social e il video in tendenza su TikTok Gerardina Trovato è ritornata a cantare su un palco in Sicilia: i video delle sue esibizioni hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok, dove cresce il numero degli appelli d'aiuto per un suo ritorno.

A cura di Vincenzo Nasto

Gerardina Trovato, 2024

Negli ultimi giorni, l'esibizione sul palco di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, di Gerardina Trovato ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok. La cantante, ritornata dopo anni sul palco per esibirsi, sta ricevendo un grande supporto sui social: basta leggere le didascalie dei video che la riprendono, mentre canta, sulla piattaforma. Appelli su appelli, una mobilitazione dal basso alla ricerca di un aiuto, soprattutto economico, nei suoi confronti. Tutto questo attraverso la musica, che negli anni '90 ha visto la cantante esibirsi sui più grandi palchi italiani, partecipando anche alle nuove proposte del Festival di Sanremo nel 1993. La sua Ma non ho più la mia città arriverà seconda dietro solo La solitudine di Laura Pausini, ma anche davanti a In te di Nek e L'amore vero di Erminio Sinni. Ritornerà sia nel 1994 con Non è un film che si classificherà al 4° posto, questa volta nella sezione Campioni e nel 2000, in cui interpretò il grande successo di Gechi e Vampiri, finito al 6° posto.

La cantante ha poi affrontato un lungo periodo di buio, raccontata a più riprese, anche in un'intervista a Fanpage.it del 2020. La donna ha infatti vissuto un grave problema di salute mentale, confessando di soffrire di una nevrosi ossessiva depressiva: "Ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto". Ma a pesare negli anni, la grave disputa legale con la madre, Agata Russo, dopo la morte del padre nel 2006: "Tutto è cominciato a gennaio 2007 quando morì mio padre e mia madre mi disse che come liquidi in banca non c'era nulla. Pare fossero rimasti solo beni immobili. Morale della favola feci rinuncia all'eredità, perché mi avevano fatto capire che c'erano solo beni immobili e ci mancava pure che mi accollassi metà delle spese dei suoi beni. Io a stento riuscivo a mantenere un piccolo appartamento che tenevo a Roma e per questo motivo rifiutai. Ed è stata una cazzata, perché mi sono fidata, ma in realtà c'erano una barca di soldi in banca. Mia madre è milionaria, altro che la pensioncina".

Da lì in poi, un susseguirsi di vicende legali che hanno visto protagonista Trovato con sua madre Agata Russo, che costringono la stessa cantante ad affidarsi alla Caritas: "Da quando sono finita alla Caritas sono intervenuti gli assistenti sociali, e insomma vedere me alla Caritas è una notizia. In più non ho accesso alla Legge Bacchelli, perché la mia famiglia è ricca: se mia madre fosse veramente povera avrei potuto avere accesso". Nel frattempo, nel 2020, la cantante è stata a pochi passi dal partecipare al Festival di Sanremo, come racconta nell'intervista: "Mi ha chiamato la redazione di Sanremo e mi hanno chiesto se avessi dei brani; pensavo che fosse uno scherzo. Pare sia stato Amadeus a volermi, perché nel 2000 gli è rimasta impresso il nostro incontro. E io mi sono commossa quando mi hanno detto il motivo per cui si ricordava. Arrivo a Sanremo tremando, portando tutti i 24 brani, perché non sono Caterina Caselli, non sono in grado, come lei, di capire qual è il brano giusto. E loro hanno ascoltato tutte le 24 canzoni, ne hanno scelto uno, mi hanno chiesto un'altra versione, però sono salita da loro tremando, gli ho buttato addosso tutte le mie paure, gli ho fatto vedere che non avevo un centesimo, ero terrorizzata e in più mi sono posta il problema. A quel punto, piuttosto che ferirmi, hanno preferito dire a un mio amico molto caro le motivazioni per cui non potevano prendermi. Sono stati molto sensibili".

Sul suo profilo Instagram ufficiale, a oltre due anni di distanza dagli ultimi post che la vedevano in studio di registrazione, sono apparse nelle scorse settimane, locandine che annunciavano il ritorno sul palco della cantante. La prima a Realmonte, poi a Marianopoli: un tour che toccherà anche l'Agrigento e in generale alcune piazze siciliane anche nel mese di settembre e ottobre. Proprio in alcune di queste serate, a Realmonte e Marianopoli, sono stati registrati molti video su TikTok che ritraevano la cantante, mentre emozionata, si riprendeva piano piano il proprio pubblico. Un appello, un messaggio d'aiuto, che si è trasformato anche in una pagina TikTok, rinominata @gerardinatrovatoasanremo2025.