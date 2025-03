Geolier duetta con Giorgia a Roma: cantano una versione inedita de La cura per me e il rapper si inchina Geolier e Giorgia hanno duettato a sorpresa sul placo di Roma. I due si sono esibiti in una versione inedita de La cura per me, brano con cui la cantante romana ha gareggiato a Sanremo 2025. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Il secondo dei tre live di Geolier ha fatto tappa a Roma. Nelle due ore del concerto, il rapper napoletano si è esibito con i suoi successi del passato e con i brani del suo ultimo album, Dio lo sa, quattro volte disco di platino. A infiammare lo show nella Capitale, però, è stato il duetto con Giorgia, che è arrivata a sorpresa sul placo per cantare con lui sia la canzone che ha portato al Festival di Sanremo, sia una scritta a due mani con il rapper. Oltre alla cantante romana, ospiti anche i rapper Luchè, Mv Killa e Yung Snapp.

Il concerto di Geolier a Roma: sul palco l'amico Luchè

Nel concerto a Roma Geolier ha fatto ascoltare al suo pubblico le hit del passato e del futuro, presenti nel suo nuovo album. Il rapper napoletano ha spalancato le porte dello show ad alcuni amici, oltre che colleghi, tra questi Luchè, con cui ha cantato Già lo sai e Yacht. Insieme a MV Killa si è esibito con Amo ma chi t sap, con Yung Snapp, invece, con i brani Cadillac e Cls.

Il duetto di Giorgia e Geolier al concerto a Roma: la versione inedita de La cura per me

È stata grande l'emozione degli spettatori quando Giorgia è salita sul palco, accolta con un boato di sorpresa dal pubblico in platea. Mentre la cantante si stava esibendo con la canzone con cui ha gareggiato a Sanremo 2025, La cura per me, è stata raggiunta da Geolier. Il rapper è apparso estasiato dalla bravura delle collega, tanto da stringerle la mano e abbassare spesso il capo a mo' di inchino, un modo per mostrarle la sua riconoscenza. Ha poi aggiunto al brano alcune barre inedite: "Come stavi senza di me? Sono la voce, tu sei il mare. Io sono poco, tu sei tanto (…) Tu sei la cura per me". I due si sono poi sciolti in un lungo abbraccio tra gli applausi del pubblico. Oltre al brano sanremese, i due hanno cantato anche L'ultima canzone, uscito nel 2023.