video suggerito

Che fine hanno fatto i vincitori di X Factor: da Lorenzo Fragola a Casadilego, passando per gli Aram Quartet A poche ore dalla finale di X Factor 2024, andiamo a riscoprire tutti i vincitori delle 17 edizioni appena trascorse. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti di X Factor Italia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Fragola, gli Aram Quartet e Casadilego, X Factor Italia

Siamo arrivati a poche ore dalla 18° finale di X Factor Italia, che stasera, dal palco di Piazza Plebiscito in Napoli, premierà un vincitore tra Mimì, Lorenzo Salvetti, i Les Votives e i Patagarri. Il vincitore avrà la possibilità di firmare un contratto discografico con Warner Music Italia, cominciando la sua carriera nell'industria discografica con un'ampia riconoscibilità, almeno momentanea, data dal programma televisivo. Un accesso in Prime Time che ha avuto conseguenze molto diverse tra i 17 vincitori delle passate edizioni: andiamo a vedere che fine hanno fatto i protagonisti di X Factor Italia.

Gli Aram Quartet e Matteo Beccucci

Basta ritornare nel 2008, agli Aram Quartet, vincitori con Morgan e protagonisti con il singolo Chi (Who) nei mesi successivi, metttendosi dietro anche Giusy Ferreri e la sua Non ti scordar mai di me nelle classifiche di vendita. Il gruppo si sciolse dopo due anni, mentre Antonio Maggio e Michele Cortese, 2/4 della band, hanno vinto rispettivamente Sanremo Giovani nel 2013 e il Festival di Vina del Mar in Cile. Un passo avanti e arriviamo a Matteo Beccucci, che nell'edizione in cui Noemi pubblica il suo inedito Briciole, vince però senza riuscire a trovare una propria strada. Adesso è un vocal coach per il Tale e Quale Show, partecipando anche in due edizioni da concorrente.

La vittoria di Marco Mengoni

E il terzo vincitore è forse il più grande talento uscito dall'Academy di X Factor, Marco Mengoni: due volte vincitore del Festival di Sanremo, nel 2013 e nel 2023 con L'Essenziale e Due Vite, ma anche uno degli artisti italiani più riconosciuti all'estero. Valse a Morgan la tripletta di vincitori nelle prime tre edizioni, stoppata poi l'anno successivo da Elio con Nathalie. La prima cantante ad aggiudicarsi il titolo, pubblicando anche l'inedito In punta di piedi. Parteciperà anche al Festival di Sanremo 2011 con il brano Vita Sospesa, prima di allontanarsi dal mondo della musica.

Da Francesca Michielin a Chiara Galiazzo

X Factor 5 apre le porte a una delle figure più riconducibili a X Factor: la, allora 16enne, Francesca Michielin. La cantante si aggiudicò la vittoria nella prima edizione targata Sky Italia: successivamente è arrivata per due volte nella seconda posizione al Festival di Sanremo, nel 2016 e nel 2021 con Fedez. Ma ha anche diretto l'orchestra del festival nazional-popolare, ed è ritornata da conduttrice nell'edizione 2022/2023 del programma. Dopo di lei, Chiara Galiazzo nella sesta edizione: anche lei ha partecipato a tre Festival di Sanremo e vinse il programma con l'inedito Due Respiri.

Michele Bravi e Lorenzo Fragola

Un altro volto conosciuto della musica italiana è sicuramente Michele Bravi: nel 2013, accompagnato da Morgan e dall'inedito La vita e la felicità. L'autore, dopo aver conquistato la vittoria, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Il Diario Degli Errori, partecipando nuovamente nel 2022 con L’Inverno dei fiori. La stagione 8 del programma invece, vede l'ingresso solo per una stagione da giudice di Fedez: sotto la sua ala, Lorenzo Fragola diventò il protagonista di quell'edizione, arrivando in finale con l'inedito The Reason Why e il tormentone estivo di #fuori c'è il sole. Ha svelato recentemente di aver abbandonato la musica e di esser ritornato a Catania dopo la morte di suo padre.

Giò Sada e i Soul System

Nella nona edizione del programma, anche grazie al ritorno di Elio in giuria, a vincere è Giò Sada: nella stessa edizione si ferma solo in finale Davide Shorty. Negli anni successivi, l'autore ha aperto concerti per Max Gazzè a New York, Negrita a Los Angeles, e le due date italiane del tour 2016 della band Lukas Graham. Il suo ultimo progetto, pubblicato nel 2021 sotto il nome di Gulliver è Grande Buio. Seguirà l'anno dopo la vittoria dei Soul System, guidati da Alvaro Soler: una vittoria di Pirro, arrivata in finale con Gaia, annunciata da pochi giorni al Festival di Sanremo 2024. Il gruppo ha pubblicato il loro ultimo singolo nel 2021 dal titolo Double Identity.

Lorenzo Licitra supera i Maneskin

X Factor 11 verrà sicuramente ricordato per la finale, a cui parteciparono Lorenzo Licitra e i Maneskin: il cantante di Ragusa, sotto la guida di Mara Maionchi, riuscì a vincere contro il gruppo italiano più ascoltato all'estero attualmente. In un'intervista a RDS, ha confessato di aver avuto diverbi sulla direzione artistica post-vittoria: "Volevano trasformarmi nel Michael Bublè italiano, ma non era la mia strada". Ha partecipato nel'edizione 2023 di Tale e Quale Show.

Anastasio e Sofia Tornambene

L'arrivo della 12° e 13° edizione, con le vittorie di Anastasio e Sofia Tornambene, provocarono uno dei pochi stalli di interesse nel percorso del programma. Verranno ricordate le esibizioni di Anastasio con una cover di Generale di Francesco De Gregori e l'inedito A domani per sempre della giovane cantante. Anastasio parteciperà al Festival di Sanremo 2020, finendo solo 14°, mentre Sofia Tornambene, che ha cambiato nome in Kimono, ha partecipato solo poche settimane fa a una sfida ad Amici 2024, avendo però la peggio contro ChiamamiFaro.

Casadilego e Baltimora

Arriviamo alla 14° edizione, con la vittoria annunciata di Casadilego. Tra le più talentuose cantanti passate nel talent di Sky Italia, Casadilego esaudì anche il sogno di cantare Lego House con Ed Sheeran ospite della trasmissione. Pubblicò all'interno del talent l'inedito Vittoria, prima di pubblicare il suo primo Ep omonimo: il suo ultimo singolo pubblicato risale al 30 agosto 2024 dal titolo Posto nuovo. Nell'edizione successiva invece a vincere sarà il giovane Baltimora, anche davanti a Gianmaria, che parteciperà successivamente a Sanremo Giovani, ma anche al Festival stesso. Il cantante ha pubblicato nel 2022 l'Ep Marecittà, in cui erano contenute i due brani da 5 milioni di ascolti su Spotify Marecittà e Altro, che presentò come inedito durante la trasmissione.

I Santi Francesi, da X Factor a Sanremo 2024

Arriviamo al 2022, quando I Santi Francesi, duo composto da Alessandro De Santis (voce) e Mario Francese (polistrumentista), vince X Factor. I due avevano già partecipato ad Amici e a Sanremo Giovani con Davide Buono sotto il nome The Jab, ma con l'addio del batterista, si presenteranno a X Factor con il nome Santi Francesi. Sotto la guida di Rkomi e grazie al successo dell'inedito Non è così male, conquisteranno prima la vittoria del programma e poi anche la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo 2024 con L'amore in bocca.

Sarafine è l'ultima vincitrice di X Factor

Ultima, per ora, vincitrice di X Factor è invece Sarafine. La cantante e musicista calabrese, protagonista anche sul palco con utilizzi di loop station, ha pubblicato all'interno del programma l'inedito Malati di gioia. Poi un anno di silenzio, mentre lo scorso 15 novembre ha pubblicato il suo secondo brano su Spotify: si tratta di Control Freak. Molti autori di quest'edizione, da Angelica a Selmi, sono protagonisti nell'attuale fase finale di Sanremo Giovani 2025.