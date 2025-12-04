Biglietti tour Angelina Mango nei teatri 2026, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli

Il 2 marzo 2026 Angelina Mango ripartirà con un tour di 10 date nei teatri italiani, che inizierà dall’Augusteo di Napoli. Dalle 12 è aperta la vendita dei biglietti, ecco quanto costano e come acquistarli.

Angelina Mango, via Comunicarlo

Nelle scorse ore, sono stati messi in vendita i primi biglietti del tour di Angelina Mango Nina Canta nei teatri, che comincerà il prossimo 2 marzo 2026 da Napoli e continuerà in 10 tappe che attraverseranno i teatri di Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Si tratta del ritorno, da protagonista sul palco, proprio a Napoli dov'era stata costretta ad annullare le prime date del suo tour precedente, lo scorso 14 ottobre 2024. Dopo pochi giorni avrebbe annunciato lo stop al suo tour italiano, prima di ritornare lo scorso 4 settembre sul palco con Olly a Milano. Dopo un mese, a 18 mesi di distanza dal suo album di debutto "poke melodrama", avrebbe poi pubblicato il suo secondo disco "Caramé".

Quando e dove acquistare i biglietti per il tour di Angelina Mango nei teatri

Poi nelle scorse ore l'annuncio: arriva il tour primaverile, nel 2026, nei teatri per Angelina Mango. L'occasione per vedere la cantante lucana si presenta con 10 appuntamenti nelle più grandi città italiane, da Napoli a Roma, passando per Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano. Comincerà proprio da Napoli il prossimo 2 marzo e il tour si chiuderà 25 giorni più tardi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano: il tour è prodotto da Live Nation. Proprio sulla piattaforma, attraverso l'accesso con My Live Nation è possibile acquistare i biglietti in anteprima per i concerti dalle 12 di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. La vendita dei ticket per il tour di Angelina Mango si aprirà poi a tutte le piattaforme 24 ore dopo, il 5 dicembre, dalle ore 12.

Mappa Teatro Metropolitan Catania

I prezzi dei biglietti per il tour di Angelina Mango nei teatri

Dalle 12, sono disponibili in prevendita su My Live Nation, i biglietti del tour di Angelina Mango nei teatri. Qui i prezzi per ogni settore:

Primo settore: 63,25 euro più commissioni

Secondo Settore: 57,50 euro più commissioni

Terzo Settore: 51,75 euro più commissioni

Quarto Settore: 46 euro più commissioni

Le date del tour Nina canta nei teatri di Angelina Mango