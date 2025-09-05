Angelina Mango torna a cantare, l’esibizione dopo quasi un anno lontano dalle scene: “Mi siete mancati”

Angelina Mango torna a cantare, dopo quasi un anno lontano dalle scene. La cantante si è esibita durante l’ultima data milanese di Olly, quella del 4 settembre e visibilmente emozionata ha salutato il pubblico: “Mi siete mancati tantissimo”.

In tanti aspettavano questo momento e finalmente è arrivato: Angelina Mango è tornata sul palco e per farlo ha scelto il concerto di Olly a Milano, all'Ippodromo, nella data del 4 settembre. La cantante era lontana dalle scene ormai da un anno, durante il quale ha deciso di prendersi del tempo per sé, per pensare alla sua salute e tornare dal suo pubblico più in forma che mai.

Il ritorno di Angelina Mango:

Un momento emozionante, non solo per i presenti, ma anche per chi ha visto circolare sui social il video in cui Angelina Mango è tornata sul palco, microfono alla mano, per esibirsi, accanto ad Olly, in una delle sue date milanesi. Cappellino ben piantato sulla testa, jeans e maglia oversize, è così che torna per la prima volta ad esibirsi, dopo circa un anno lontana dalle scene. "Mi siete mancati tantissimo" dice con la voce rotta dall'emozione dopo aver cantato Per due come noi, il brano che hanno inciso insieme e uscito a settembre dello scorso anno. Il cantante genovese la prende per mano e la porta al centro del palco, dando inizio ad una performance che ha mandato in visibilio il pubblico, pronto ad esultare per questo ritorno inaspettato. La vincitrice di Sanremo 2024 è visibilmente commossa, si inchina davanti ai presenti -ennesimo sold out dell'artista genovese- e si lascia trasportare dalla commozione.

Angelina Mango e la decisione di fermarsi

La cantante, proprio lo scorso anno, aveva deciso di prendersi una pausa per fermarsi e riconciliarsi con sé stessa, con la sua musica, con ciò che davvero le piace o le piacerebbe fare. "Mi sono persa tra la gente invece che guardarla dal palco e mi è piaciuto proprio" aveva scritto in uno degli ultimi post pubblicati, seppur non con frequenza, su Instagram. Un periodo prolungato di stop e di conoscenza di sé, arrivato dopo un percorso fatto di vittorie, da quella ad Amici a Sanremo passando per l'esperienza di Eurovision, ma anche di successi discografici che l'avevano designata come una delle grandi promesse discografiche degli ultimi anni. I tempi, forse, sono quasi maturi e la giovane cantante potrebbe prepararsi per ricominciare.