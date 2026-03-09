Roberta Martucci scomparsa nel 1999, una testimone fa partire nuove ricerche quasi 27 anni dopo

Una testimone ha fatto partire nuove ricerche in Salento per la scomparsa di Roberta Martucci, 28enne sparita nel nulla nell’agosto del 1999. Il caso non è mai stato risolto nonostante le diverse piste investigative seguite dagli inquirenti negli anni. Le indagini erano state archiviate nel 2022.

Roberta Martucci

Riprendono dopo quasi 27 anni le indagini sulla scomparsa di Roberta Martucci, giovane 28enne sparita nel nulla a Ugento il 20 agosto del 1999. Su iniziativa della sorella Lorella, che non si è mai arresa, le guardie zoofile di Bari hanno setacciato il litorale tra Mancaversa e Torre Suda con l'ausilio dei cani molecolari. A dare nuovo impulso all'inchiesta, una testimonianza raccolta dai familiari della 28enne.

La testimone avrebbe appreso della scomparsa di Martucci solo recentemente tramite un post social, ma la lettura le avrebbe riportato alla mente alcuni ricordi della mattinata del 20 agosto 1999. La donna ha raccontato ai familiari di Martucci di aver notato alcuni movimenti sospetti quella mattina tra Gallipoli e Ugento. Una strada che, secondo la sorella, Roberta percorreva ogni giorno.

Pochi giorni dopo, secondo la testimone, nella stessa zona alcuni residenti avrebbero lamentato un forte odore di putrefazione rimasto poi nell'aria per molto tempo. I due eventi, seppur apparentemente scollegati, sono stati messi in relazione dalla donna soltanto molti anni dopo la scomparsa di Martucci. La sorella della 28enne ha fatto istanza alla Procura di Lecce per chiedere agli inquirenti di approfondire gli elementi forniti dalla testimonianza con un sopralluogo a ridosso della provinciale e delle verifiche nei pressi di alcuni scogli che potrebbero essere diventati una vera e propria "tomba naturale" per la giovane.

Il caso della 28enne è stato archiviato nel marzo del 2022 dopo una serie di tentativi a vuoto da parte degli investigatori. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, quasi 27 anni fa la giovane si era allontanata da casa alla guida della sua Fiat Uno di colore bianco per raggiungere alcune amiche a una festa. Da allora, nessuno ha più avuto sue notizie. La macchina è stata trovata dopo 4 lunghi giorni di ricerche in una piazzetta di Gallipoli. La vettura era aperta, ma al suo interno non vi erano le chiavi e il libretto di circolazione.

Qualche giorno dopo il rinvenimento della macchina e la sua restituzione alla famiglia, la sorella della 28enne raccontò agli investigatori di aver ritrovato anche il mazzo di chiavi, arrivato a lei tramite il marito, ossia il cognato della vittima. A quel punto, le indagini si concentrarono proprio sull'uomo che, secondo un'amica di Roberta, le avrebbe fatto alcune avances prima della sua scomparsa.

La pista investigativa legata al cognato, però, è stata presto archiviata in favore di altre due ipotesi: la prima riguardava la gelosia di una donna nei suoi riguardi e la seconda era legata alle richieste di denaro avanzate alla 28enne da un suo ex fidanzato.