Auguri di Buon Natale 2022, le frasi più belle e originali da inviare il 25 dicembre Natale 2022 è alle porte e i messaggi, con frasi sacre e religiose, ma anche con citazioni divertenti, sono il migliore augurio per amici, familiari e parenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Natale 2022, Kirsty O’Connor per Getty Images

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2022 è ormai arrivato e il modo migliore per ringraziare e augurare a tutti buone feste è sicuramente legato all'invio di frasi, citazioni o messaggi ad amici, familiari e parenti. Da quelli più dolci a quelli simpatici e divertenti, per condividere anche attraverso piattaforme come Whatsapp, Facebook o Instagram, la magia del Natale con i nostri cari, soprattutto quelli più lontani. Abbiamo selezionato per voi le frasi migliori d'auguri da inviare a Natale 2022, anche più formali o religiose. Le trovi qui.

Buon Natale 2022, frasi originali e divertenti per gli auguri

A Natale siamo tutti più buoni. E' il prima e il dopo che mi preoccupa (Peanuts, Charles M. Schulz)

Il Natale serve a ricordare a quelli che sono soli che sono soli, a quelli che non hanno soldi che non hanno soldi e a quelli che hanno una famiglia del cazzo che hanno una famiglia del cazzo.

(Dal Film "Fight Club")

(Dal Film "Fight Club") Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno.

(Victor Borge)

Buon Natale, foto di Annabelle Chih per Getty Images

A Natale metà del mondo non riesce a capire come l’altra metà del mondo abbia osato fargli dei regali simili. (Anonimo)

Per fare un albero di Natale ci vogliono tre cose: gli ornamenti, l’albero e la fede nel futuro.

(Proverbio armeno)

(Proverbio armeno) Il mio corpo mi dice “dieta”, ma il mio cuore canta “a Natale puoi”… Buone Feste! (anonimo)

Citazioni famose e frasi celebri per gli auguri di Natale 2022

Sopra il tetto che si spalanca nero, la neve fiocca eguale. Angioletti in tunica bianca ricantano ai greggi: È Natale. (Thèophile Gautier)

Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno. (Rachel Cohn)

Natale 2022

A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. (Alda Merini)

A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. È una suddivisione così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più né meno di come appare il sesso e il gruppo sanguigno. Altrimenti può accadere che un disgraziato scopre, solo a matrimonio avvenuto, di essersi unito ad un essere umano di tendenze natalizie diverse. (Luciano De Crescenzo)

L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata. (André Laurendeau)

Natale 2022

Auguri di Natale, frasi sacre e religiose di buone feste

Dove nasce Dio, nasce la speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. (Papa Francesco)

L'arrivo del Messia porti la buona novella nel cuore di tutti noi! Pace letizia gioia e amore sono i doni per un sereno e candido natale in tutto il mondo.

Papa Francesco, messa di Natale