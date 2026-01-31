A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche

Laura Pausini e Gianluca Grignani

Gianluca Grignani sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo 2026 e incontrerà per la prima volta, pubblicamente, Laura Pausini, dopo le polemiche dei mesi scorsi. Il cantautore di "Destinazione paradiso", infatti, sarà ospite di Luché nella quarta serata della kermesse, quella attesissima dedicata alle cover. I 30 Big in gara, infatti, si confronteranno con alcune canzoni che hanno fatto la storia del canzoniere italiano e il rapper napoletano ha scelto il cantante milanese per creare un mix esplosivo. Due anime ribelli che si confrontano in un pezzo come "Falco a metà" che è ha scritto pagine importanti della musica nazionale.

Ma questa sarà anche l'occasione per rivedere Grignani e Pausini a pochi metri di distanza. La cantante, infatti, è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice di tutte e cinque le serate del Festival. Probabilmente per la prima volta i due si incontreranno pubblicamente (lo faranno probabilmente già alle prove o nel backstage del Festival), dopo le polemiche che si sono scatenate l'estate scorsa a causa di "La mia storia tra le dita", canzone che Laura Pausini ha incluso nel suo album "Io canto 2" che uscirà il prossimo 6 febbraio, poche settimane prima del Festival e in tempo per l'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove si esibirà.

Sebbene le due parti abbiano trovato un accordo per far sì che la versione della cantante possa tranquillamente rimanere sulle piattaforme, in estate si scatenò una polemica importante. Grignani aveva accusato la collega di non aver richiesto il permesso di cantare quella canzone e cambiarne un pezzo che, secondo lui, ribaltava il vero significato del brano. In quello stesso momento il cantante – che avrebbe diffidato la collega dal pubblicare il brano – faceva uscire un suo featuring della stessa canzone con Matteo Bocelli. Nei mesi successivi i due si sarebbero scontrati più volte con Warner che difendeva la cantante spiegando di avere avuto tutti i diritti.

Lo scorso novembre l'editore della nuova versione aveva spiegato di aver trovato l'accordo tra le parti e "risolto positivamente la controversia con gli autori Grignani e Massimo Luca". A settembre Pausini aveva spiegato di essere rimasta sorpresa da questa polemica. In un'intervista, infatti, aveva spiegato che il suo omaggio era stato fatto col cuore: "Il mio modo di vivere e lavorare si basa sempre sul rispetto. Forse però stavolta io non l’ho sentito nei miei confronti". Intanto su Spotify la canzone ha superato i 4,5 milioni di stream nelle sue quattro versioni, con quella spagnola che vince sulle altre.