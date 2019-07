Ritardi e cancellazioni dei treni dovuti a un incendio. Lunedì di passione per chi avrebbe dovuto viaggiare in treno, con ritardi fino a 180 minuti e cancellazioni che hanno interessato gran parte dei treni ad Alta Velocità Frecciarossa e Italo. L'incendio, pare di natura dolosa, ad una cabina elettrica scoppiato intorno alle 5:40 di questa mattina tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, tra Firenze e Roma, spaccando in pratica l'Italia a metà. La situazione, però, non migliorerà a breve: come ha confermato l'ufficio stampa di RFI a Fanpage.it, da poco si sono concluse le indagini ispettive della Polfer e i tecnici sono ancora al lavoro per riparare il guasto. La circolazione al momento non è bloccata o sospesa ma è molto rallentata, con treni cancellati o in forte ritardo da Nord a Sud e viceversa, almeno fino a 180 minuti, che potranno avere ripercussioni anche sul traffico delle prossime ore. Tuttavia, per i viaggiatori vittime di questo disagio c'è la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto acquistato.

Treni in tilt, come ottenere il rimborso del biglietto

In seguito all'incendio di natura dolosa scoppiato ad una cabina elettrica tra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulla Firenze-Roma, numerosi sono stati i disagi ai viaggiatori, che hanno dovuto fare i conti con cancellazioni e ritardi, che sono stati stimati fino a 180 minuti. Un problema non da poco soprattutto per i numerosi lavoratori in partenza di lunedì mattina. Tuttavia, sia Trenitalia che Italo hanno fatto sapere che è possibile richiedere il rimborso, in alcuni casi anche totale, dei biglietti dei treni in ritardo o cancellati. Ecco, di seguito, come fare.

Trenitalia

Come è specificato sul sito ufficiale di Trenitalia, in caso di ritardo in arrivo di tutti i treni nazionali superiore ai 59 minuti è corrisposta un'indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 120 minuti. Più nello specifico in caso di ritardo in arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, compreso tra i 30 e i 59 minuti, Trenitalia riconosce come indennizzo un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che potrà essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. Il bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con indennità di altra tipologia. Fonti dell'ufficio stampa di Trenitalia hanno però dichiarato a Fanpage.it che in via del tutto eccezionale i viaggiatori dei treni a lunga percorrenza (Alta Velocità, Ic e Icn) che oggi hanno rinunciato a partire, in seguito a ritardo e o cancellazione del proprio treno, possono richiedere il rimborso totale del biglietto o la conversione dello stesso in un altro titolo di viaggio.

Si ricorda che si può richiedere il rimborso a partire dalle 24 ore successive all'effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato il ritardo sia online sul sito dedicato sia nelle agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto sia presso qualsiasi biglietteria Trenitalia.

Italo

Per quanto riguarda i viaggiatori Italo, seguendo le indicazioni presenti sul sito ufficiale, in caso di rimborso o indennizzo per ritardi o soppressioni, questo viene riconosciuto automaticamente entro 30 giorni. Per velocizzare le operazioni di riaccredito questo viene erogato tramite Voucher, Credito Italo o, per gli iscritti al programma Italo Più, su Borsellino Italo. Per verificare l’avvenuto rimborso vai alla sezione "Fai da te" che trovi nella pagina "Assistenza" del sito italo e clicca su "Monetizza Indennizzo" se possiedi un Voucher oppure su "Verifica il tuo Credito Italo". Non sappiamo, tuttavia, a quanto corrisponde il rimborso e se in seguito all'evento eccezionale di questa mattina è prevista una politica diversa sui rimborsi stessi, non avendo ricevuto risposta dall'azienda.

La causa dei ritardi di oggi sulla tratta Firenze-Roma

Dunque, ritardi medi di 180 minuti su tutto il sistema AV per i danni provocati da un incendio, dai primi accertamenti risultato doloso, nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma – Firenze. È stato interessato dai ritardi anche il traffico regionale nei principali nodi metropolitani. La circolazione ferroviaria è stata completamente sospesa dalle 5 alle 8 di questa mattina per accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria. Al termine delle indagini, il traffico è ripreso ma con forti rallentamenti. A causa del danno, infatti, si registra una forte riduzione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria. Al momento sono stati cancellati 25 treni AV, sia di Trenitalia sia di Italo, e i ritardi si sono estesi a tutto il sistema alta velocità, con ripercussioni probabili per tutto il pomeriggio. RFI ha fatto sapere che sporgerà denuncia contro ignoti.