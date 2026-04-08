Frana di Petacciato in Molise, l’elenco dei treni che subiscono variazioni o cancellazioni

Almeno 37 treni hanno subito cancellazioni o variazioni di percorso per oggi, mercoledì 8 aprile, dopo il risveglio della frana che ha colpito Petacciato (Campobasso). Previste variazioni nei trasporti anche per domani.

Variazioni e cancellazioni per 37 treni a lunga percorrenza dopo il risveglio della storica frana in Molise in seguito alla forte ondata di maltempo abbattutasi sul litorale nelle ultime ore. Il fenomeno franoso coinvolge una superficie di circa 4 km² ed è noto da tempo: tra il 1906 e il 2015, infatti, sono stati registrati almeno 15 frane. Si tratta di una frana intermittente, impossibile da fermare artificialmente.

I binari della ferrovia lungo la costa adriatica si sono disallineati di crica 10 centimetri dopo la frana avvenuta all'altezza di Petacciato, nei pressi di Campobasso. La circolazione dei treni è stata sospesa ed è stato chiuso al traffico anche un tratto della A14.

Sono 37 al momento i treni dell'Alta Velocità e Intercity interessati dalla sospensione della circolazione. I treni che hanno subito variazioni o cancellazioni avrebbero dovuto viaggiare tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

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Trenta treni hanno subito variazioni di percorso (18 Frecciarossa e 12 Intercity-Intercity notte) e sette quelli cancellati (2 Frecciarossa, 5 Intercity-Intercity notte). L'elenco dei treni interessati

Frana in Molise, i treni che hanno subito variazioni di percorso

Diversi Tren i Alta Velocità e Intercity sono stati direttamente coinvolti nelle variazioni di percorso. L'elenco sul sito ufficiale di Trenitalia.

FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30) : il treno oggi ha origine da Pescara.

: il treno oggi ha origine da Pescara. FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25) : il treno oggi ha origine da Pescara.

: il treno oggi ha origine da Pescara. FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) : il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.

: il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona e Rimini. FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58) : il treno termina la corsa a Pescara.

: il treno termina la corsa a Pescara. FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (11:27 ): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

): il treno oggi termina la corsa a Pescara. FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10) : il treno oggi ha origine da Pescara.

: il treno oggi ha origine da Pescara. FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) – Lecce (18:50) : il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli.

: il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non ferma a Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, Pescara e Termoli. FR 8820 Taranto (9:15) – Milano Centrale (18:10) : il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini e Cesena.

: il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Pescara, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Rimini e Cesena. FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10) : il treno oggi ha origine da Pescara.

: il treno oggi ha origine da Pescara. FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46) : il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Non fermerà a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

: il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Non fermerà a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli. FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56) : il treno segue il percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini.

: il treno segue il percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini. FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52) : il treno termina la corsa a Pescara.

: il treno termina la corsa a Pescara. FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09) : il treno ha origine da Pescara.

: il treno ha origine da Pescara. FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57) : questo treno termina invece la corsa a Pescara.

: questo treno termina invece la corsa a Pescara. FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56) : il treno oggi è sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli.

: il treno oggi è sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e Roma. Il treno non ferma a Cesena, Rimini, Riccione, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli. FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32) : il treno oggi seguirà il percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

: il treno oggi seguirà il percorso alternativo da Bologna a Foggia via Roma e Caserta. Il treno non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli. FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25) : il treno ha origine da Pescara.

: il treno ha origine da Pescara. FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36) : il treno termina la corsa a Pescara.

: il treno termina la corsa a Pescara. IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51) : il treno si ferma ad Ancona.

: il treno si ferma ad Ancona. IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30) : il treno parte da Ancona.

: il treno parte da Ancona. IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45) : anche questo treno ha origine da Ancona.

: anche questo treno ha origine da Ancona. IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19) : il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

: il treno oggi termina la corsa ad Ancona. IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31) : il treno parte da Ancona.

: il treno parte da Ancona. IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35) : il treno termina la corsa ad Ancona.

: il treno termina la corsa ad Ancona. IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40) : il treno parte da Ancona.

: il treno parte da Ancona. IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49) : il treno oggi termina la corsa ad Ancona.

: il treno oggi termina la corsa ad Ancona. IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16) : il treno oggi termina la corsa a Pescara.

: il treno oggi termina la corsa a Pescara. IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40) : il treno oggi ha origine da Ancona.

: il treno oggi ha origine da Ancona. ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) : il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza.

: il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì e Faenza. ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

I treni cancellati oggi mercoledì 8 aprile

Alcuni treni hanno invece subito cancellazioni per la giornata di oggi, mercoledì 8 aprile. I viaggi, dunque, non saranno effettuati. L'elenco dei treni direttamente coinvolti.

FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:57) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. IC 604 Ancona (8:38) – Milano Centrale (13:40) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51) : il treno oggi è cancellato.

: il treno oggi è cancellato. ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno oggi è cancellato.

Disagi anche per 20 treni regionali, che hanno subito soppressioni parziali nella tratta Vasto-Termoli e Termoli-Vasto. Anche per la giornata di domani, giovedì 9 aprile, sono previste variazione per i treni nella tratta molisana.