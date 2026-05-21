Investito un runner a Mestre, è senza documenti: Polizia scopre chi è dall’orologio

L’incidente nella mattinata di mercoledì 20 maggio nel controviale di viale Vespucci, ferito un settantenne del posto. Dopo aver diffuso le immagini degli effetti personali dell’uomo è stato identificato.

Fonte: Polizia di Mestre

Erano le otto di ieri mattina quando un uomo di circa 70 anni stava facendo la sua consueta corsa mattutina in Viale Vespucci, all'ingresso del quartiere San Giuseppe di Mestre. All'improvviso è stato sbalzato in aria da un'auto guidata da un 30enne del posto, che si è fermato subito dopo il violento impatto. Ferito gravemente, l'uomo è stato soccorso immediatamente dal Suem e trasportato all'ospedale dell'Angelo, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi gli agenti del reparto motorizzato della Polizia locale che hanno cercato di risalire all'identità dell'uomo. La vittima era però sprovvista di documenti e al momento dell’incidente indossava scarpe nere, pantaloncini neri e una maglietta rossa. Gli unici oggetti che potevano ricondurre alle sue generalità erano quel mazzo di chiavi custodito nella tasca degli short e l'orologio che portava al polso (seppur danneggiato dal violento impatto).

La Polizia locale ha così lanciato un appello: "Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare la Polizia locale di Venezia. Il numero della centrale operativa è 041 2747070". A supporto dell'appello sono state pubblicate sul sito del Comune anche le foto delle chiavi e dell'orologio, nella speranza che qualcuno li riconoscesse per fornire qualunque elemento utile a individuare l'anziano runner.

Grazie a questo stratagemma, l'appello per l'uomo senza identità ha funzionato e dopo qualche ora i familiari sono stati rintracciati.

Il paziente resta ricoverato in prognosi riservata; le sue condizioni sono rimaste stabili fino a sera. Agli agenti della Locale toccherà ora il compito di ricostruire nel dettaglio le modalità dell'incidente. Resta da chiarire se l'anziano fosse effettivamente sulle strisce pedonali e a che velocità procedesse la macchina dell'investitore. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso.