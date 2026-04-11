Molise, la frana di Petacciato continua a muoversi: treni cancellati e ritardi sulla linea ferroviaria adriatica

La frana di Petacciato, in Molise, continua a muoversi causando nuovi disagi ferroviari. Solo un giorno dopo la ripresa del transito si registrano ritardi e cancellazioni tra sabato 11 aprile e lunedì 13.

Continua a muoversi la frana di Petacciato, in Molise, e con essa proseguono anche i disagi alla mobilità. La frana più estesa d'Europa tocca infatti la linea ferroviaria adriatica e dopo solo un giorno dalla sua riapertura oggi, sabato 11 aprile, si contano nuovi ritardi e cancellazioni.

La frana di Petacciato si è riattivata martedì 7 aprile causando grandi disagi soprattutto a coloro che si spostano in treno. Il movimento franoso infatti ha coinvolto anche i binari del treno che attraversano questo tratto del Molise, che si sarebbero disallineati per almeno 10 centimetri. La circolazione è stata quindi costretta a un'interruzione per permettere l'intervento dei tecnici ed è ripresa solo venerdì e in maniera graduale.

Il sollievo dei pendolari però è durato poco: il movimento franoso di sabato ha determinato un nuovo stop, come si legge sul sito di Infomobilità di Trenitalia. "Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e del Regionale di Trenitalia potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni", spiega Rfi.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione di sabato 11 aprile:

• FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.

• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): il treno è cancellato.

• IC 608 Lecce (6:23) – Milano Centrale (17:45): il treno è cancellato.

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno è cancellato.

• IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazione di domenica 12 e lunedì 13 aprile:

• FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno termina la corsa a Pescara.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno ha origine da Pescara.

• FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno termina la corsa a Pescara.