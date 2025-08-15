Terremoto oggi nel Fiorentino, scossa di magnitudo 3 a Palazzuolo sul Senio: avvertito dalla popolazione
Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi, venerdì 15 agosto, in provincia di Firenze dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
L'epicentro è stato localizzato a 5 chilometri a est da Palazzuolo sul Senio, piccolo comune al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, alle 14.15 a una profondità di 9 chilometri.
Si tratta del più forte di una serie di oltre dieci eventi sismici che hanno colpito il Comune dell'Alto Mugello nella prima parte della giornata. Altre due, più lievi, hanno invece colpito la zona di Marradi
"Alle ore 14.15 la rete di monitoraggio dell'INGV ha registrato un sisma di M 3.0, alla profondità di 9km, con epicentro a Palazzuolo sul Senio", si legge sulla pagina della Protezione Civile Città Metropolitana di Firenze.
"La scossa è stata avvertita dalla popolazione, dalle verifiche con le sale operative di emergenza, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose".
Sui social diverse persone hanno scritto di aver avvertito chiaramente la scossa. "Terremoto? Ho sentito tremare la poltrona", si legge in un post pubblicato da un utente che chiede conferma del fatto.
"Sì, sentito", "Sì, epicentro Palazzolo ma è da stamattina che tira sempre lì", si legge nelle risposte al post. "Terremoto a Casola e più forte a Palazzuolo sul Senio", scrive una donna. Nei commenti un'altra persona replica: "Sentito bene".
La scossa si è verificata molto vicino al confine con l'Emilia-Romagna: un utente scrive infatti di aver avvertito il sisma a Fontanelice, in provincia di Bologna, a meno di 30 chilometri da Palazzuolo sul Senio.
Anche persone residenti a Casola Valsenio raccontano sui social di aver "sentito bene" la scossa. Il Comune, in provincia di Ravenna, si trova a poco meno di 17 chilometri dalla zona dell'epicentro.
In aggiornamento.