Sciopero venerdì 15 dicembre 2023: orari dei mezzi, motivazioni e modalità città per città Venerdì 15 dicembre 2023 ci sarà un nuovo sciopero dei trasporti. Varie sigle sindacali hanno infatti indetto uno sciopero che comunque rispetterà orari e fasce di garanzia diverse a seconda delle città coinvolte. La protesta dovrebbe durare 24 ore nonostante la precettazione voluta da Salvini.

A cura di Biagio Chiariello

Venerdì 15 dicembre 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, con modalità territoriali differenti, indetto da varie sigle sindacali.

In un primo momento il "venerdì nero" per i pendolari sarebbe dovuto essere un lunedì, quello del 27 novembre, ma la protesta era stata rinviata in seguito alla precettazione del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini. Lo stesso leader della Lega ha anche ridotto lo sciopero dalle iniziali ventiquattro ore alle attuali 4. I sindacati hanno però annunciato di voler disobbedire all’ordinanza di riduzione, confermandolo per l’intera giornata. È inoltre in ballo un ricorso al TAR contro la medesima ordinanza.

I lavoratori incroceranno le braccia per chiedere un aumento degli stipendi, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l'adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni. Tra le città coinvolte Milano, Roma e Napoli.

Sciopero 15 dicembre 2023, motivazioni e modalità della protesta

Dunque venerdì 15 dicembre 2023 i sindacati USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale della durata di 24 ore.

Per USB Lavoro Privato e CUB Trasporti lo sciopero è stato proclamato “per il libero esercizio al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza e per il blocco delle spese militari”.

Invece per AL Cobas lo sciopero è “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e l’abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando il monopolio costruito su complicità delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, per il superamento dei salari di ingresso, contro appalti e subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari e contro le grandi opere speculative”.

Gli orari e le fasce di garanzia dei mezzi Atm a Milano

A Milano disagi relativi alla protesta del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane ATM saranno possibili dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Due, quindi, le fasce di garanzia: i mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Atm precisa che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Orari garantiti di metro, bus e tram Atac a Roma

A Roma la protesta riguarderà i lavoratori di Atac e Roma Tpl e metterà a rischio il servizio sull'intero territorio della Capitale e nei comuni della città metropolitana serviti.

Lo stop delle corse sarà dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Linee funzionanti, invece, nelle fasce di garanzia che vanno da inizio servizio diurno alle ore 8.29 e poi ancora dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Lo sciopero interesserà anche i lavoratori di Cotral. A rischio, quindi, le linee Metromare e la Roma Viterbo dalle 8:30 alle 17:00.

Anche la corretta funzionalità di scale mobili e ascensori nelle stazioni della metropolitana non viene garantita.

Sciopero a Napoli dei mezzi Anm

A Napoli le linee di superficie dei mezzi Anm effettueranno servizio regolare dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Nella restante parte della giornata potrebbero invece verificarsi problemi per residenti e turisti nel capoluogo partenopeo.

Lo sciopero di venerdì 15 dicembre 2023 città per città

La protesta chiaramente riguarderà anche altre città italiane. A Torino i mezzi di Gtt saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre nella restante parte della giornata potrebbero invece verificarsi disagi.

A Firenze la tramvia sarà regolare nelle fasce 6.30-9.30 e 17.00-20.00, Autolinee Toscana comunica che il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Anche a Genova il servizio viene garantito nelle due fasce di garanzia, che vanno dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Possibili disagi, fa sapere Amt, anche per la Ferrovia Genova Casella: il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Resta per ora confermato lo sciopero pure a Bologna. Tper in una nota ha precisata che per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.