Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 15 dicembre 2023, a rischio i mezzi Anm: gli orari di bus, metro e funicolari Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici a Napoli venerdì 15 dicembre 2023: gli orari delle fasce di garanzia di Anm per metro, bus e funicolari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici venerdì 15 dicembre 2023: a Napoli a rischio i mezzi di Anm, che ogni giorno vengono utilizzati da decine di migliaia di persone per spostarsi tra città e province. Lo sciopero rientra in quello nazionale, inizialmente programmato per il 27 novembre e poi spostato dopo che era stato precettato dal ministro Salvini. Lo scioperò non riguarderà invece l'Eav, come spiegato dalla stessa azienda in una nota: "Si comunica che lo sciopero indetto per il 15 dicembre 2023 non riguarderà il comparto EAV. Il servizio si svolgerà regolarmente".

Sciopero il 15 dicembre 2023 a Napoli, le motivazioni

Lo sciopero nazionale di 24 ore, si legge nei comunicati stampa delle associazioni sindacali, vede tra le sue motivazioni:

il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali.

Per quanto riguarda invece lo sciopero aziendale, i sindacati rivendicano maggiore attenzione su:

gravosità turni AS prolungamento linea 1, soprattutto il venerdì, con denunciati effetti negativi sulla salute psicofisica dei lavoratori e della soglia di attenzione; mancata erogazione premio di produzione anno 2022, nonostante i bilanci in attivo; richiesta presenza guardie giurate, o doppio agente, in tutte le stazioni della metropolitana, spesso teatro di atti vandalici e violenza generalizzata ad opera di balordi, con particolare riguardo alle giornate di prolungamento; il miglioramento ed il potenziamento dei livelli giornalieri di pulizia, e manutenzione degli ambienti di lavoro, banchi agenti e delle stazioni, quest’ultime – come esempio esemplificativo e non esaustivo Municipio, Dante, Garibaldi, Museo e Piscinola – visibilmente sporche ed avvolte da una nube nauseabonda e maleodorante; il rispetto degli accodi sottoscritti tra le parti relativi decorrenza e alla riorganizzazione dell’Area Esercizio Reti e Stazioni in ambito linee Metropolitane con relative job (ASA 10.07.23).Mancanza agenti di stazione linea 1, richiesta scorrimento graduatoria aziendale OE verso AS.

Gli orari di bus, metro e funicolari Anm

Sono state già pubblicate le fasce di garanzia di tutti i mezzi di trasporto di Anm ed Eav coinvolti.

Linee di superficie: (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero;

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

Eav non aderisce allo sciopero di 24 ore

Non ha aderito invece allo sciopero l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre la Circumvesuviana, la Cumana, la Circumflegrea e il trasporto su gomma fuori dal territorio cittadino partenopeo. Lo ha spiegato l'azienda in una nota:

Si comunica che lo sciopero indetto per il 15 dicembre 2023 non riguarderà il comparto EAV. Il servizio si svolgerà regolarmente.