Linea 6 metro Napoli, il 1° luglio 2024 l’apertura della tratta da Fuorigrotta a Chiaia Il 1° luglio 2024 l’apertura della Linea 6 della metropolitana di Napoli: collegherà Fuorigrotta al Centro Storico, dalla Mostra d’Oltremare a Municipio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metro di Napoli

Il 1° luglio 2024 riapre a Napoli la Linea 6 della metropolitana: dopo oltre dieci anni di chiusura ed oltre quarant'anni di lavori, ipotesi, cantieri, finalmente l'area occidentale del capoluogo partenopeo riavrà una linea metropolitana che, da Fuorigrotta, porterà fino a piazza Municipio dove ci sarà l'interscampio con la Linea 1 che collega il Vomero alla Stazione di Napoli Centrale (e che in futuro porterà anche all'aeroporto internazionale di Capodichino, al momento irraggiungibile con i servizi di metropolitana.

"La riapertura della Linea 6 rappresenta un grande tassello per la mobilità della nostra città", aveva spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante gli ultimi lavori nella stazione di Chiaia, "con l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed interconnesso".

La Linea 6 si snoderà per circa 5 chilometri e mezzo, e passerà per le stazioni di Mostra, il capolinea con interscambio per la stazione Campi Flegrei (Linea 2 gestita da Trenitalia) e per la stazione Mostra – Stadio Maradona (Linea Cumana, gestita dall'Ente Autonomo Volturno), per poi proseguire verso le stazioni Augusto (dal nome dell'omonimo viale intitolato all'imperatore romano), Lala (intitolata ad Alessandro Lala, storico pedagogo napoletano: la vicinanza delle due stazioni, Augusto e Lala ricordano ironicamente il figlio, pittore e disegnatore, che si chiamava proprio Augusto Lala), quindi Mergellina (ex stazione di Piedigrotta, con interscambio con la Linea 2 di Trenitalia), ed infine Arco Morelli-Repubblica (dal nome della strada e della piazza omonimi), la stazione di San Pasquale (con altro interscambio con la stazione Amedeo della Linea 2 di Trenitalia e con la funicolare di Chiaia), e l'ultima stazione di Chiaia (nei pressi dell'omonimo ponte, in via Monte di Dio), prima del capolinea di piazza Municipio (dove ci sarà invece l'interscambio con la Linea 1 della metropolitana).