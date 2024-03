“La metro Linea 6 di Napoli apre in estate 2024”: le immagini della nuova stazione Chiaia La visita del sindaco Manfredi alla stazione di Chiaia della Linea 6 in piazza Santa Maria degli Angeli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metro di Napoli

La metropolitana Linea 6 di Napoli riaprirà i battenti nell'estate 2024. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi, che questa mattina, giovedì 28 marzo 2024, assieme all'assessore Edoardo Cosenza, ha effettuato un sopralluogo nella stazione di Chiaia di nuova costruzione. Quest'ultima avrà l'ingresso principale in piazza Santa Maria degli Angeli-Monte di Dio, e il secondario in via Chiaia, dove si trova il ponte. La metropolitana Linea 6 è chiusa da oltre 10 anni, dopo il crollo di palazzo Guevara di Bovino avvenuto la mattina del 4 marzo 2013.

Manfredi: "Linea 6 riapre in estate"

Il primo cittadino ha pubblicato le foto della nuova stazione sui suoi profili social:

Questa mattina sopralluogo sull'intera Linea 6 con visita alla stazione di Chiaia. I lavori procedono e contiamo di aprire l’intera tratta, che collegherà Piazza Municipio alla Mostra d’Oltremare e allo Stadio Maradona, passando per varie stazioni delle aree di Fuorigrotta e di Chiaia, entro questa estate.La riapertura della Linea 6 rappresenta un grande tassello per la mobilità della nostra città con l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed interconnesso.

Il sopralluogo del sindaco

Questa mattina, giovedì 28 marzo 2024, c'è stato un nuovo sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza, nella stazione di Chiaia, a Monte di Dio e a via Chiaia. È stata eseguita anche una corsa di prova su uno dei treni della Linea 6, per i quali sono state recentemente rimessi a nuovo anche le ruote. Il Comune di Napoli ha anche predisposto l'acquisto di nuovi treni, che entreranno in servizio non appena sarà realizzato il nuovo deposito nell'area di Bagnoli. In quanto al momento non è possibile calarli in galleria, visto che l'unico pozzo disponibile, a Fuorigrotta, non è abbastanza ampio.

