Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, Metro Linea 6 ferma per la terza volta in tre giorni: c’è un treno guasto a San Pasquale e non si può spostare Secondo stop per guasto in tre giorni. Ieri la Linea 6 si era fermata invece per sciopero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

La Metro Linea 6 di Napoli ferma per guasto tecnico dalle ore 11,00 di questa mattina, venerdì 19 luglio 2024. C'è un treno rotto in prossimità della stazione di San Pasquale e ci sono difficoltà a spostarlo. I tecnici sono già sul posto per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Si tratta del terzo stop in tre giorni per la metro Linea 6, riaperta al pubblico dopo 11 anni di chiusura e 30 di lavori, mercoledì 17 luglio, dopo la corsa inaugurale con le istituzioni il giorno precedente. Il primo stop per guasto proprio il 17 luglio. Poi ieri il fermo di 4 ore per lo sciopero dei sindacati. Oggi un nuovo stop per guasto tecnico.

Il motivo dello stop della Linea 6 del 19 luglio

Quale è il motivo del guasto de treno avvenuto oggi? Al momento non è ancora certo, ma sembra che il blocco si sia verificato a causa del viaggio del convoglio a pieno carico di passeggeri, secondo fonti Anm, quando il mezzo è sotto sforzo. Il treno, infatti, non avrebbe dato problemi durante le prove a vuoto. Si tratta di problemi abbastanza comuni per una nuova apertura, secondo i tecnici, anche per questo l'inaugurazione sarebbe stata fatta d'estate quando presumibilmente gli utenti sono di meno, in quanto le scuole sono chiuse e le università non tengono corsi. Anm sta cercando di riparare il guasto velocemente, in modo da poter riaprire la linea prima dell'orario di chiusura fissato alle 15,30.

Il treno fermo nella stazione San Pasquale

Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il treno si sarebbe rotto nei pressi della stazione San Pasquale, sulla Riviera di Chiaia. La Linea metropolitana ha dovuto chiudere perché non è possibile spostare il treno. Il guasto, a quanto appreso, quindi, non sarebbe legato alla vetustà dei convogli, costruiti come tram per Italia '90, trasformati in trenini e poi di nuovo ristrutturati per farli aderire alle nuove normative.