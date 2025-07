Metro Linea 1 guasta oggi a Napoli, chiusa da Dante a Centro Direzionale per 2 ore: seconda volta in 4 giorni

Metro Linea 1 limitata alla tratta Piscinola-Dante dalle 6 di questa mattina per quasi due ore a causa di un guasto tecnico. Ripristinata dalle 7,45. Disagi anche per Linea 6 e Funicolare di Mergellina.

Metro Linea 1 chiusa per guasto, oggi a Napoli, per quasi 2 ore, nella tratta da Dante a Centro Direzionale. Dalle 6 ha funzionato solo sulla tratta da Piscinola a Dante. È stata ripristinata, poi, attorno alle 7,45. Dalle ore 9,00, invece, scatterà il blocco anche della tratta Piscinola-Colli Aminei, per riprendere i lavori di sostituzione dei binari. I passeggeri che erano in metro questa mattina ed erano già sulle banchine, sono stati invitati dal personale di stazione ad uscire. Anm si è scusata con i viaggiatori, spiegando che lo stop della metro L1 sarebbe dovuto "a problemi tecnici". La circolazione è stata limitata dalle ore 6.00 sulla tratta Piscinola-Dante. Disagi anche sulla Metro Linea 6, limitata sulla tratta Mostra-Chiaia per "problemi tecnici" dalle 7,30 alle 7,54. Mentre la Funicolare di Mergellina è chiusa da stamattina per guasto tecnico: dalle 7,15 è attiva la navetta bus 621.

Secondo guasto della metro a Napoli in 4 giorni

Si tratta del secondo guasto che avviene in questa settimana, dopo quello di martedì 22, quando il metrò è stato chiuso oltre 4 ore, dalle 8 del mattino, a causa di "un problema di fornitura ENEL ha causato un blocco dei sistemi di alimentazione", come spiegato da Anm. E-Distribuzione ha poi precisato di essere intervenuta con i propri tecnici immediatamente, i quali "grazie ai sistemi di telecontrollo hanno ristabilito l'erogazione di energia elettrica in soli 7 minuti alle 8.07. Nessun'altra interruzione o guasto sulle linee che servono la metropolitana".

Oggi previste corse prolungate per il concerto di Geolier

Oggi, intanto, dovrebbero essere previste corse aggiuntive della metro Linea 1 fino alle 2 di notte, nell'ambito del potenziamento dei trasporti per il concerto di Geolier all'Ippodromo di Agnano. La zona, infatti, è stata pedonalizzata. Mentre dall'8 agosto e per tutto il mese, i prolungamenti serali del metrò del venerdì e del sabato saranno sospesi.