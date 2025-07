Concerti Geolier 25-26 luglio all’Ippodromo Agnano a Napoli: come arrivare, dove parcheggiare e orari mezzi

Tutto pronto per i concerti di Geolier di venerdì 25 e sabato 26 luglio all'Ippodromo di Agnano. Due serate di grande spettacolo che registrano il tutto esaurito. Per la tappa napoletana del tour "Live 2025" del rapper di Secondigliano, al secolo Emanuele Palumbo, sono attesi circa 60mila spettatori. Il Comune di Napoli, per l'occasione, ha predisposto un vasto piano traffico, con la chiusura di molte strade, compresa l'uscita Agnano della Tangenziale, potenziando però i mezzi pubblici. Mentre è stato anche disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi (plastica e vetro) e di spray urticanti o al peperoncino.

Tutta l'area antistante l'Ippodromo, infatti, come anticipato da Fanpage.it, sarà pedonalizzata da via Agnano Astroni a via Beccadelli. Chiusura strade e pedonalizzazioni previste dalle ore 9:00 del mattino fino a notte fonda in entrambe le giornate. Come si può arrivare ai concerti, allora? Dove si può parcheggiare prima della zona pedona? E quali mezzi si possono usare per raggiungere all'ippodromo? Ecco, di seguito, un piccolo vademecum.

Strade e aree chiuse o pedonalizzate (dalle ore 9:00 fino a notte fonda)

Il piano traffico prevede:

la totale pedonalizzazione dell’area antistante l’Ippodromo: da via Agnano Astroni fino a via Beccadelli , inclusa via Scarfoglio (fino al confine con Pozzuoli).

fino a , inclusa (fino al confine con Pozzuoli). Chiusura uscita Agnano della Tangenziale (rotatoria e svincolo Italia ’90 verso l’Ippodromo), mentre sarà ancora possibile entrare dalla stessa. Lo svincolo di Agnano della Tangenziale sarà chiuso dalle ore 14,00 del 25 e 26 luglio fino alle ore 4,00 o fine ad evento.

Inoltre, ci sarà divieto di transito e sosta su:

Via Antiniana e via San Gennaro (Pozzuoli): transito vietato dalle 14:00, sosta su entrambi i lati .

Via Provinciale San Gennaro, via della Liberazione (lato ex Base Nato), Largo Azzurri d’Italia: sosta vietata e possibili ordinanze.

Parcheggio e percorso consigliati

Il Comune di Napoli, la X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, il Comune di Pozzuoli e la Tangenziale di Napoli, hanno rilasciato alcuni consigli su come raggiungere l'evento. Sconsigliato, ad ogni modo, l'uso dell’auto privata a causa delle chiusure e difficoltà di parcheggio. Considerata la chiusura dell'uscita Agnano della Tangenziale, il suggerimento, per chi vuole lo stesso prendere l'auto, è di parcheggiare in Viale Giochi del Mediterraneo a Fuorigrotta, dove sono disponibili ampie zone sosta e saranno attivate delle navette bus.

Uscita consigliata dalla Tangenziale: Fuorigrotta – accesso alternativo consigliato.

Gli orari dei mezzi di trasporto per i concerti

Mezzi pubblici potenziati:

Metro Linea 1 e 2 fino alle 2:00 di notte.

Il servizio ferroviario sulla linea Cumana sulla tratta Montesanto-Bagnoli sarà prolungato fino alle ore 02:00 circa del giorno successivo, con corse straordinarie che si aggiungeranno a quelle ordinarie, per agevolare il rientro degli spettatori al termine del concerto.

sulla tratta sarà prolungato fino alle ore 02:00 circa del giorno successivo, con corse straordinarie che si aggiungeranno a quelle ordinarie, per agevolare il rientro degli spettatori al termine del concerto. Funicolari con estensione del servizio serale.

Navette bus (pubbliche e private) in funzione tra Fuorigrotta e viale Giochi del Mediterraneo.

Il consiglio, quindi, è di raggiungere l'Ippodromo di Agnano con metro, funicolare o navetta, per evitare traffico, strade chiuse e problemi di parcheggio. Per chi vuole prendere comunque l'auto privata, prendere l'Uscita Tangenziale Fuorigrotta e parcheggiare in viale Giochi del Mediterraneo (o nelle aree limitrofe) dove c'è un punto di scambio navette. Si suggerisce, comunque, di consultare le ordinanze comunali. I dettagli finali potrebbero includere aggiornamenti su orari e misure, e controllare eventuali modifiche ultimi giorni.