Metro Linea 1 Napoli, stop corse serali fino alle 2 ad agosto. Funicolare Mergellina chiude per un mese

Immagine di repertorio

La Metropolitana Linea 1 di Napoli sospende le corse serali fino alle 2 di notte del venerdì e del sabato dall'8 al 30 agosto. Chiudono le seconde uscite di piazzetta Montecalvario e Rione Alto. La Funicolare di Mergellina sarà chiusa per oltre un mese: dal 28 luglio al 31 agosto. Al suo posto la navetta bus 621. Stop alle corse prolungate notturne anche per la Funicolare di Chiaia per tutto il mese di agosto, mentre la Centrale non subirà modifiche. Sarà l'unico mezzo pubblico su ferro aperto fino alle 2 di notte per tutta l'estate.

Pronto il piano estivo dei trasporti pubblici a Napoli, che si annuncia di forti tagli sul servizio, altre riduzioni sono previste per i bus, considerando la necessità di garantire le ferie estive al personale. Da lunedì, prossimo, insomma, chiuderà la Funicolare di Mergellina, dove si erano registrate difficoltà per la mancanza di personale e la protesta dei lavoratori già negli scorsi giorni. Ma l'impianto chiuderà in anticipo anche venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio, alle ore 14,00, per consentire la manutenzione straordinaria. Dalle ore 14:15 sarà attiva la navetta bus 621 sul percorso Mergellina – via Orazio – via Manzoni.

Il piano trasporti per l'estate di Anm

Ecco di seguito il piano trasporti per l'estate 2025 di Anm:

Metro Linea 1

da venerdì 8 fino al 30 agosto compreso, i prolungamenti del venerdì e del sabato non saranno effettuati.

uscita Montecalvario chiusa dal 23 luglio al 8 settembre2025.

seconda uscita Rione Alto, dal 21 al 31 luglio 2025 aperta dalle ore 08.45 alle ore 20.00; chiusa dal 1 al 31 agosto 2025.

Funicolare Mergellina

chiusa dal 28 luglio al 31 agosto. Istituita la navetta 621

Funicolare Chiaia

per tutto il mese di agosto non saranno effettuati i prolungamenti.

Funicolare Centrale