Metro Linea 1 limitata a Colli Aminei-Dante per 4 ore: guasto elettrico blocca treni e stazioni

La metropolitana Linea 1 di Napoli limitata per oltre 4 ore, questa mattina, martedì 22 luglio, sulla tratta Colli Aminei-Dante, a causa di un guasto elettrico, a quanto apprende Fanpage.it. Sono rimaste chiuse le stazioni da Dante a Centro Direzionale. Mentre l'altro ramo della metro, da Piscinola a Dante è fermo dalla fine di giugno per la sostituzione dei binari. Dalle ore 9,35 di oggi, quindi, la metropolitana ha effettuato il servizio solo su 11 stazioni su 21, in pratica ha funzionato solo la tratta Colli Aminei-Dante. Il servizio è tornato poi regolare attorno alle 13,15.

Metro a mezzo servizio anche sulla Linea 6, che dalle 9,39, per problemi tecnici analoghi, è limitata alla tratta Mostra-Chiaia. Non effettua, quindi, la fermata di piazza Municipio.

Anm a Fanpage: "Problema di alimentazione sulla metro 1"

L'Anm, l'Azienda napoletana della mobilità, contattata da Fanpage.it conferma che la limitazione della metropolitana Linea 1 è legata ad un "problema di alimentazione". La società dei trasporti, di proprietà del Comune di Napoli, si è scusata con i viaggiatori per i disservizi.

Anm ha comunicato che "alle ore 08:00 di stamattina un problema di fornitura ENEL ha causato un blocco dei sistemi di alimentazione di linea 1 nella tratta che va da Toledo a Centro Direzionale; i sistemi di riserva ANM hanno garantito il prosieguo del servizio per un tempo ridotto. A partire dalle ore 09:30 la tratta è stata limitata tra Dante e Colli Aminei. Il treno rimasto fermo all'ingresso della stazione di Centro Direzionale è stato evacuato secondo le procedure e in piena sicurezza. Sono intervenute 3 squadre di manutenzione, due ANM ed una esterna, per ripristinare manualmente i sistemi delle sottostazioni e delle cabine elettriche interessate. La linea ha ripreso regolarmente il servizio alle ore 13:15".

In queste settimane si stanno registrando disagi anche sulle funicolari. In particolare, domenica è rimasta chiusa quella di Mergellina, per mancanza di personale. Per poter consentire l'apertura delle Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto, l'Anm è stata costretta a spostare le risorse da Mergellina. Al suo posto è stata istituita una navetta bus. I disagi sulla metro Linea 1, intanto, tra Piscinola e Colli Aminei, proseguiranno fino a settembre. Si tratta di lavori indispensabili per il corretto funzionamento in sicurezza della metropolitana. I vecchi binari, infatti, erano stati installati negli anni '90 ed erano arrivati a fine servizio.