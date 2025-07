Metro Linea 1 terzo guasto in 6 giorni, problema agli scambi al Centro Direzionale: limitata a Colli Aminei-Dante

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Guasto alla metro Linea 1 di Napoli questa mattina, costretta a limitare le corse alla tratta Colli Aminei-Dante. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si sarebbe verificato un guasto allo scambio del Centro Direzionale, tecnicamente il deviatoio, tale da causare l'interruzione della circolazione dei treni nella tratta da Dante a Garibaldi. Essendo chiusa anche l'altra tratta da Piscinola a Colli Aminei, a causa dei lavori di sostituzione dei binari che proseguiranno fino a settembre, attualmente i treni circolano solo da Colli Aminei a piazza Dante, in pratica 10 stazioni su 21. Dalle 9,10, poi, la circolazione è tornata regolare sull'intera tratta. Sempre in mattinata disagi anche sulla metro Linea 6, limitata alla tratta Mostra-Chiaia, quindi sospesa la fermata Municipio. Mentre da oggi la Funicolare di Mergellina è chiusa per lavori di manutenzione straordinaria. Riaprirà il 1 settembre. Istituita la navetta bus sostitutiva 621 (Mergellina-Orazio-Manzoni) 7-20.

Terzo guasto in 7 giorni per la metro

Si tratta del terzo guasto in meno di 7 giorni per la metro Linea 1 di Napoli. Era già accaduto venerdì scorso, 25 luglio, quando per 2 ore, tra le 6 e le 7,45, i convogli erano stati fermi da Dante al Centro Direzionale. I passeggeri che erano già sulle banchine sono stati invitati ad uscire dalle stazioni. Martedì 22, quando il metrò è stato chiuso oltre 4 ore, dalle 8 del mattino, a causa di "un problema di fornitura ENEL ha causato un blocco dei sistemi di alimentazione", come spiegato da Anm. E-Distribuzione ha poi precisato di essere intervenuta con i propri tecnici immediatamente, i quali "grazie ai sistemi di telecontrollo hanno ristabilito l'erogazione di energia elettrica in soli 7 minuti alle 8.07. Nessun'altra interruzione o guasto sulle linee che servono la metropolitana".