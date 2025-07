Napoli invasa dai taxi abusivi, i tassisti regolari presentano denuncia in Procura

Il fenomeno dei tassisti abusivi a Napoli è in crescita. I sindacati dei tassisti regolari presentano denuncia in Procura.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Taxi abusivi fuorilegge, NCC di altre province e ‘auto di cortesia' che prelevano illegalmente i passeggeri a Napoli nelle zone di maggiore afflusso, come l'Aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e il Porto. Annunci acchiappa-clienti sui social di taxi senza licenza con tariffe fuori mercato e non autorizzate. Il fenomeno dell'abusivismo tra i taxi a Napoli è in continuo aumento e sta assumendo forme diverse, in danno ai tassisti regolari, autorizzati dal Comune di Napoli. Da qui, la denuncia alla Procura della Repubblica presentata dal sindacato Uti Napoli (Unione Tassisti d'Italia) a difesa dei tassisti onesti, anche perché, spiegano, "gli abusi e le illegalità in danno dei clienti oltre a creare un danno economico ricadono anche sull'immagine di tutta la categoria".

I tassisti regolari denunciano gli abusivi a Napoli

"La denuncia presentata alla Procura della Repubblica – scrive Ciro Langella, presidente Uti Napoli – è stata la soluzione estrema per scuotere l’ Amministrazione Comunale e più in generale gli organi preposti al controllo per contrastare l’attività di chi opera illegalmente nel settore della mobilità". E, ancora, "nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento, le varie forze dell’ordine non hanno preso alcun provvedimento efficace per fermare questo fenomeno che sta dilagando nella nostra città mettendo in ginocchio il nostro settore e danneggiando l’economia locale. Siamo stati costretti a presentare una denuncia per chiedere che vengano prese le misure necessarie per contrastare l’abusivismo e tutelare i nostri diritti. Riteniamo che Comune e Prefettura debbano interagire e prendere immediate misure per contrastare le illegalità e tutelare i diritti di coloro che lavorano regolarmente nel rispetto delle leggi, ma che sempre più spesso si sentono abbandonati dalle istituzioni".

Come riconoscere i taxi abusivi

Ma come riconoscere i taxi abusivi? Tra i primi segnali c'è l'assenza del numero di licenza nel taxi o del tariffario comunale, che deve essere esposto ben in evidenza. Il fenomeno dell'abusivismo può essere di diverso tipo. Nel dossier dei sindacati dei tassisti si citano "numerose segnalazioni ricevute circa l'esistenza di alcuni soggetti, i quali, attraverso la piattaforma Facebook, svolgono abusivamente servizio taxi privi di alcuna licenza". Ma anche "la presenza di numerosi NCC di fuori provincia. auto di cortesia e taxi non del Comune di Napoli, che prelevano passeggeri nella città di Napoli senza rispettare le normative. Tutto avviene alla luce del sole ed il fenomeno è in continuo aumento".