A Napoli vinti 101 milioni al Superenalotto, schedina da 2 euro giocata in via Toledo: "Forse è un turista" La schedina vincente giocata in una ricevitoria in via Toledo, nel cuore di Napoli: jackpot da 101.511.953,21 euro. Riserbo sul fortunato vincitore, che potrebbe essere anche un turista.

A cura di Valerio Papadia

La Dea Fortuna sorride a Napoli: nella serata di oggi, venerdì 10 maggio, proprio nel capoluogo campano è stato centrato il 6 del Superenalotto; il fortunato vincitore si è portato a casa un montepremi da 101.511.953,21 euro. Il jackpot milionario, che ha cambiato la vita di un fortunato o una fortunata – o, perché no, un gruppo di fortunati – è stato vinto nella ricevitoria Bella Mbriana in via Toledo, nel cuore del capoluogo campano.

Intorno alle 20 di questa sera, dunque, è cambiata la vita di un napoletano; potrebbe trattarsi, però, anche di un fortunato turista, dal momento che sono molte le persone che, in visita a Napoli, decidono di tentare la sorte e giocare al Superenalotto, nella speranza di centrare il tanto agognato 6, di mettere in fila i sei numeri vincenti. Sono in molti, infatti, tra i residenti nella zona, a credere a un'ipotesi del genere.

A proposito della combinazione vincente che ha regalato più di 100 milioni di euro al vincitore: 6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20. Il Numero Jolly è stato il 12, mentre il Numero Superstar il 75. I sei numeri fortunati sono stati centrati con una schedina da soli 2 euro. La vincita di questa sera a Napoli è la prima centrata nel 2024 indovinando tutti e sei numeri vincenti, quelli che danno diritto a tutto il montepremi.